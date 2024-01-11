Зеленський прибув до Естонії: що відомо

У четвер, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Естонії - Таллінна. Про це в Twitter (X) повідомив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.
Разом із Зеленським до естонської столиці прибув також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Велика честь вітати добрих друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні. Ми даємо потужний сигнал і запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, й разом ми переможемо в цій війні", – написав Тсахкна.
Це перший візит Володимира Зеленського до Естонії після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року та другий за час його перебування на посаді президента України. Вперше в ролі президента України Володимир Зеленський відвідав Естонію восени 2019 року.
Візит Зеленського до Литви
Як повідомляв Главред, 10 січня Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви - Вільнюса.
Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні в 200 мільйонів євро.
Також Зеленський зустрівся з главою уряду і парламенту Литви. Президент України наголосив, що 2024 рік буде вирішальним не лише для України, а й для її партнерів.
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