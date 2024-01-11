Зеленський прибув до Естонії: що відомо

Це перший візит Зеленського до Естонії після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року та другий за час його перебування на посаді президента.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-pribyl-v-estoniyu-chto-izvestno-10532357.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прибув до Таллінна / Фото : twitter.com/Tsahkna

У четвер, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Естонії - Таллінна. Про це в Twitter (X) повідомив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Разом із Зеленським до естонської столиці прибув також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні. Ми даємо потужний сигнал і запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, й разом ми переможемо в цій війні", – написав Тсахкна.

відео дня

Це перший візит Володимира Зеленського до Естонії після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року та другий за час його перебування на посаді президента України. Вперше в ролі президента України Володимир Зеленський відвідав Естонію восени 2019 року.

Візит Зеленського до Литви

Як повідомляв Главред, 10 січня Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви - Вільнюса.

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні в 200 мільйонів євро.

Також Зеленський зустрівся з главою уряду і парламенту Литви. Президент України наголосив, що 2024 рік буде вирішальним не лише для України, а й для її партнерів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.