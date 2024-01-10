Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Вільнюса: що відомо

У середу, 10 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Литви у рамках свого візиту до країн Балтії.

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Зеленський розповів про ціль візиту до країн Балтії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви Вільнюса для переговорів із президентом Литви, прем’єр-міністром та спікером Сеймасу. Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади", - написав президент України.

Володимир зеленський також назвав головні теми майбутніх переговорів із лідерами країн Балтії.

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"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки", - зазначив Володимир Зеленський.

Він також висловив подяку за непохитну підтримку України протягом усієї десятирічної війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Загроза нападу Росії на країни Балтії

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