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Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Вільнюса: що відомо

Юрій Берендій
10 січня 2024, 11:11
У середу, 10 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Литви у рамках свого візиту до країн Балтії.
Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Вільнюса: що відомо
Зеленський розповів про ціль візиту до країн Балтії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви Вільнюса для переговорів із президентом Литви, прем’єр-міністром та спікером Сеймасу. Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс. Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади", - написав президент України.

Володимир зеленський також назвав головні теми майбутніх переговорів із лідерами країн Балтії.

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"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки", - зазначив Володимир Зеленський.

Він також висловив подяку за непохитну підтримку України протягом усієї десятирічної війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Вільнюса: що відомо
Скріншот

Загроза нападу Росії на країни Балтії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо Україні не вдасться перемогти у війні з Росією, це може створити загрозу для декількох країн Європи. Керівник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус зазначив, що Володимир Путін може розглянути можливість розширення конфлікту на інші країни, такі як Молдова або країни Балтії, оскільки лінія оборони НАТО тепер проходить між Україною та Росією.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс оголосив про плани на 2024 рік щодо посилення військової інфраструктури на кордоні з Росією та Білоруссю. Він наголосив, що одним з головних пріоритетів є зміцнення східного кордону не лише з Білоруссю, але й з Росією.

Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш висловив переконання, що Росія і надалі буде шукати нові цілі для агресії, незалежно від результатів повномасштабної війни проти України. Він закликав НАТО розробити довгострокову стратегію стримування Москви.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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