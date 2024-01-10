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"Приємно це чути?"- Зеленський висловився про плани Путіна захопити частину Європи

Єлизавета Бельмас
10 січня 2024, 16:58
Президент України Володимир Зеленський розповів про плани диктатора піти далі України.
Зеленський висловився про плани Путіна захопити частину Європи
Зеленський висловився про плани Путіна захопити частину Європи / колаж: Главред, фото: Офіс Президента

Сьогодні, 10 січня, президент України прибув з візитом до Литви і провів там конференцію з президентом Литви. Володимир Зеленський висловився і про дії диктатора Путіна. Про це повідомили РБК-Україна з посиланням на заяву українського головнокомандувача.

За словами Зеленського російський президент не зупиниться до тих пір, поки повністю не зруйнує Україну і навіть після цього може піти далі, тобто - на Литву, Латвію, Естонію і Молдову. Він підкреслив, що такі плани Росії - "це факт". Крім іншого, він також додав, що витримати цей удар важливо, оскільки в Росії вже подейкують про Фінляндію і "незалежність" Узбекистану. Закінчити цю велику війну, за словами Зеленського, не вийде, поки всі не об'єднаються, щоб "закінчити" Володимира Путіна

"Російський президент поки не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте у кого наступні ризики. Чи приємно це чути? Напевно, ні. Тому що це виклик і війна - це страшна трагедія і нічого у війні позитивного немає. Якщо ми не витримаємо. Ми недавно з вами вже чули, вони почали говорити про Фінляндію, про "незалежність" Узбекистану і т.д. він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", - сказав президент.

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Крім іншого, Володимир Зеленський додав, що незважаючи на дефіцит зброї в світі, Україна зацікавлена і ініціативна в спільному виробництві озброєння з союзниками. Він вважає, що Росію можна перемогти технологіями.

"Тому що ми розуміємо, що загальний у світі дефіцит зброї. Зброї не вистачає для нас, зброї не вистачає для всього світу. І порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу. Тому ми зацікавлені в копродукції. Ми почали цю роботу з партнерами в США з багатьма компаніями. Також ми продовжили цю роботу з європейськими партнерами", - повідомив Зеленський.

Зеленський у Литві

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви Вільнюса для переговорів з Президентом Литви, прем'єр-міністром і спікером Сеймасу. Про це він написав у своєму телеграмі.

Також президент України Володимир Зеленський відкрито зізнався у тому, чи відчував тиск від західних партнерів щодо замороження війни та припинення захисту України. Про це він заявив під час прес-конференції.

Крім іншого, президент Литви Гітанас Науседа заявив про ще одну загрозу в разі, якщо країна-агресор Росія виграє у війні. Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну викрали тисячі дітей. Якщо агресор не зазнає поразки у війні, то українські діти ризикують назавжди залишитися в РФ.

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