Вибухи у Чебоксарах: дрони атакували завод, який виробляє антени для армії РФ

Губернатор Чувашії заявив, що два БПЛА впали на території АТ "ВНИИР".

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АТ "ВНИИР-Прогресс" атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress/83439

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У Чебоксарах прогриміли вибухи

АТ "ВНИИР-Прогресс" призупинило роботу

Уранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Глава Чувашії підтвердив атаку дронів на АТ "ВНИИР-Прогресс" і заявив, що вранці 9 червня підприємство тимчасово призупинило роботу, пише російський Telegram-канал Astra.

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"Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки були зафіксовані спроби застосування безпілотних літальних апаратів з боку України. Завдяки злагодженій роботі екстрених служб та оперативному реагуванню керівництва, вдалося уникнути жертв і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Дрони атакували Чебоксари / t.me/astrapress/83439

Губернатор Чувашії заявив, що два БПЛА впали на території АТ "ВНИИР-Прогресс". За його словами, безпілотники також впали в полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів.

Численні кадри атаки, вибухів і подальшої пожежі публікували місцеві жителі.

Дивіться відео - У Чебоксарах прогриміли вибухи:

Довідка. "ВНИИР-Прогресс" входить до складу виробничого об'єднання АБС Електро. Як ідеться на сайті об'єднання, "ВНИИР-Прогресс" "має багаторічний досвід у сфері розроблення та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів, радіоелектронної продукції".

"ВНИИР-Прогресс" виробляє приймачі супутникового сигналу сімейства "Комета/Комета М", які допомагають армії РФ у боротьбі з українськими системами РЕБ.

У 2024 році російський "Первый канал" випускав про "Комету-М". У ньому йшлося, що "російські військові на передовій успішно застосовують авіаційні бомби ФАБ-250М-62/270 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК). У ціленаведенні їм допомагає перешкодозахищений антенний модуль "Комета-М", з яким не можуть впоратися сили радіоелектронної боротьби противника".

Про те, що антену "Комета" виробляє саме "ВНИИР-Прогресс", повідомляється також на російському сайті "центру СКО імпортозаміщення та локалізації".

​Операція СБУ Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів на РФ - останні новини

Як писав Главред, 1 червня, здійснено атаку на військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево. Саме там базується стратегічна авіація Росії - в результаті було уражено понад 40 літаків.

СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

У рамках масштабної спецоперації Павутина Росія втратила 41 військовий літак. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться, зокрема, і про літаки стратегічної авіації РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення цієї операції було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об'єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

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