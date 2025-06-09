Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Вибухи у Чебоксарах: дрони атакували завод, який виробляє антени для армії РФ

Анна Ярославська
9 червня 2025, 08:44
207
Губернатор Чувашії заявив, що два БПЛА впали на території АТ "ВНИИР".
АТ
АТ "ВНИИР-Прогресс" атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress/83439

Коротко:

  • У Чебоксарах прогриміли вибухи
  • АТ "ВНИИР-Прогресс" призупинило роботу

Уранці 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство, яке виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Глава Чувашії підтвердив атаку дронів на АТ "ВНИИР-Прогресс" і заявив, що вранці 9 червня підприємство тимчасово призупинило роботу, пише російський Telegram-канал Astra.

відео дня

"Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки були зафіксовані спроби застосування безпілотних літальних апаратів з боку України. Завдяки злагодженій роботі екстрених служб та оперативному реагуванню керівництва, вдалося уникнути жертв і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Дрони атакували Чебоксари
Дрони атакували Чебоксари / t.me/astrapress/83439

Губернатор Чувашії заявив, що два БПЛА впали на території АТ "ВНИИР-Прогресс". За його словами, безпілотники також впали в полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів.

Численні кадри атаки, вибухів і подальшої пожежі публікували місцеві жителі.

Дивіться відео - У Чебоксарах прогриміли вибухи:

Скриншот

Довідка. "ВНИИР-Прогресс" входить до складу виробничого об'єднання АБС Електро. Як ідеться на сайті об'єднання, "ВНИИР-Прогресс" "має багаторічний досвід у сфері розроблення та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів, радіоелектронної продукції".

"ВНИИР-Прогресс" виробляє приймачі супутникового сигналу сімейства "Комета/Комета М", які допомагають армії РФ у боротьбі з українськими системами РЕБ.

У 2024 році російський "Первый канал" випускав про "Комету-М". У ньому йшлося, що "російські військові на передовій успішно застосовують авіаційні бомби ФАБ-250М-62/270 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК). У ціленаведенні їм допомагає перешкодозахищений антенний модуль "Комета-М", з яким не можуть впоратися сили радіоелектронної боротьби противника".

Про те, що антену "Комета" виробляє саме "ВНИИР-Прогресс", повідомляється також на російському сайті "центру СКО імпортозаміщення та локалізації".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
​Операція СБУ Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів на РФ - останні новини

Як писав Главред, 1 червня, здійснено атаку на військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево. Саме там базується стратегічна авіація Росії - в результаті було уражено понад 40 літаків.

СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

У рамках масштабної спецоперації Павутина Росія втратила 41 військовий літак. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, йдеться, зокрема, і про літаки стратегічної авіації РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проведення цієї операції було обґрунтованим кроком для зміцнення безпеки держави, особливо з огляду на постійні ворожі удари по цивільних об'єктах. Він також припустив, що подібні дії можуть повторитися.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пошкоджено житло та авто: у поліції розповіли про наслідки атаки на Київщину

Пошкоджено житло та авто: у поліції розповіли про наслідки атаки на Київщину

09:12Україна
У Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ: що відомо

У Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ: що відомо

06:54Війна
РФ атакує Україну : 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинджали", балістика і рій "Шахедів"

РФ атакує Україну : 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинджали", балістика і рій "Шахедів"

01:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

Убивство дружини та доньки бійця ЗСУ в Бельгії: шокуюче розкриття злочину

Убивство дружини та доньки бійця ЗСУ в Бельгії: шокуюче розкриття злочину

Чим відрізняються двоє дівчат: тільки геній головоломок знайде 3 відмінності

Чим відрізняються двоє дівчат: тільки геній головоломок знайде 3 відмінності

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ розбудовує плацдарм для наступу на важливе місто: в ЗСУ розкрили план ворога

РФ розбудовує плацдарм для наступу на важливе місто: в ЗСУ розкрили план ворога

Останні новини

09:45

Ще можна встигнути: 4 знакам зодіаків усміхнеться удача 9 червня

09:12

Пошкоджено житло та авто: у поліції розповіли про наслідки атаки на Київщину

09:00

"Уже 25 лютого ми відкрили Британський офтальмологічний центр eyes.ua безкоштовно": Олег Ковригін - про роботу в умовах війни

08:59

Новий Шовковий шлях і УкраїнаПогляд

08:58

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
08:49

Віталій Козловський серйозно травмувався - що сталося

08:44

Вибухи у Чебоксарах: дрони атакували завод, який виробляє антени для армії РФВідео

08:35

Ізраїль перехопив судно з Гретою Тунберг, вона їхала з гуманітаркою для Гази

07:56

У РФ заявили про наступ на Дніпропетровщину: в ISW дали оцінку

Реклама
07:10

Скільки п'ятикутників на малюнку: лише математичні генії вгадають за 21 секунду

06:54

У Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ: що відомо

06:22

Як Малоросія виростила академіка АзароваПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 10 червня: Дівам - велика суперечка, Водоліям - цікава поїздка

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти три відмінності на картинці

04:30

Водіїв можуть оштрафувати за кондиціонер в авто: у чому причинаВідео

03:56

Смачніше, ніж магазинне: рецепт домашнього полуничного морозива за 15 хвилин

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком-рибалкою за 23 с

02:30

Найкращі чоловіки за знаком зодіаку: хто не зрадить та завжди підставить плече

01:56

Чи залишаться українці без зв’язку під час тривог: у Раді дали відповідь

01:54

РФ атакує Україну : 5 Ту-95, 4 Ту-22М3, "Кинджали", балістика і рій "Шахедів"

Реклама
01:30

9 постраждалих і не всі - повнолітні: Джареда Лето звинувачують у сексуальних домаганнях

00:54

Нова зачіска і зухвалий погляд: у Мережі з'явилися свіжі фото Алли Пугачової

00:47

Наступ із півночі не випадковий: ЗМІ зробили прогноз, який сценарій розіграє Кремль

08 червня, неділя
23:57

"Дуже важко і до сліз": Міка Ньютон після онкології заговорила про материнство

23:39

Росія атакувала передмістя Харкова керованими авіабомбами: що відомо

23:37

"Його голос знав увесь світ": на Сумщині загинув заслужений артист України

22:59

Renault планує виробляти дрони в Україні: ЗМІ розкрили, що стоїть за новим проектом

22:50

Можуть вибухнути в авто: які речі не можна залишати в салоні в спеку

22:42

РФ грає в брудні ігри з обміном полонених - Зеленський розкритикував Кремль

22:23

"Коли всередині вмираєш": Наталка Денисенко розповіла про крок "за край"

22:13

Пройшла Курську операцію: загинула військова, що здійснила понад 1000 вильотів

22:02

Блискавка не влучала, а техніка згоріла: експерт пояснив, як захистити обладнанняВідео

21:51

Великий вибір: загальна битва чи життя за вказівкою божевільних КремляПогляд

21:46

"Такого не було навіть після війни": ціле місто вийшло на протест через дії РФ

21:13

Навіщо кішки скидають речі зі столу: існує несподівана причина

21:10

Війна Маска і Трампа тільки починається, наступний - ВенсПогляд

20:49

РФ спорядила літаки ракетами, над Україною - БпЛА: Зеленський звернувся до українців

20:26

Не "бійка дітей": Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну

20:17

"Поживи в моєму будинку тиждень": Усик звернувся до Трампа

19:53

В Україні можуть ввести термін дії водійських посвідчень - що чекає на водіїв

Реклама
19:42

Фіцо кидає виклик ЄС: прем’єр зробив гучну заяву щодо санкцій проти РФ

19:24

Винищувачі РФ тепер на мушці: ГУР придумали, як зупинити атаки на міста України

19:22

"Тільки зовні": Олена Мозгова показала рідкісний момент з Олександром Пономарьовим

18:48

"Не все вийшло": Зеленський "виставив оцінки" історичним операціям проти РФ

18:40

Європа щось знає: одна з країн готується до нападу Путіна незвичним способом

18:39

Жовтий рівень небезпеки в Києві: дізнайтеся про контакти екстрених служб на випадок НПВідео

18:11

РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

17:49

Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

17:29

Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

17:25

США відправили на Близький Схід 20 тисяч ракет, які обіцяли Україні, - Зеленський

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти