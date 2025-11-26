У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

Коротко:
- Дрони, ймовірно, атакували завод електроніки ВНДІР-Прогрес
- Завод виробляє електроніку та антени
- Підприємство вже кілька разів ставало ціллю атак
У ніч на 26 листопада в російському місті Чебоксари Чуваської Республіки прогриміла серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. Місто накрив дим. У мережі пишуть, що безпілотники, ймовірно, атакували завод електроніки ВНДІР-Прогрес.
Як повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на очевидців, у Чебоксарах пролунало щонайменше 5-7 вибухів.
Аеропорт Чебоксар тимчасово призупиняв роботу.
За попередньою інформацією, атакували заводВНДІР-Прогрес, який вважається ключовим у виробництві електроніки. Підприємство виробляє електроніку для російських безпілотників і ракет.
Дивіться відео - У Чебоксарах прогриміли вибухи:
Російська влада поки що не підтверджувала атаку безпілотників на Чебоксари. Однак росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.
Довідка. Завод ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах входить до складу об'єднання АБС Електро і вважається ключовим виробником антен серії "Комета". Ці антени використовуються в російських безпілотниках, зокрема ударних дронах типу "Шахед", а також у крилатих ракетах типу "Калібр" і "Іскандер-М".
Антени, що випускаються підприємством, захищають дрони російської армії від українських засобів радіоелектронної боротьби.
Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.
5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.
