Встановлено імена сотень тисяч російських військових, знищених в Україні.

Оприлюднено дані про втрати РФ

Встановлено імена понад 216 тисяч знищених російських військових

Найскладніша ситуація спостерігається в Тиві, Бурятії та на Алтаї

Серед регіонів Росії найбільша кількість підтверджених втрат у війні проти України зафіксована в Башкортостані та Татарстані.

До такого висновку дійшли журналісти російської служби BBC, проаналізувавши відкриті джерела.

За їхніми даними, встановлено імена понад 216 тисяч знищених російських військових. При цьому лише на ці два регіони припадає понад 18 тисяч підтверджених смертей — показник, який уже перевищує офіційні втрати СРСР за всю афганську кампанію. У Башкортостані за короткий період кількість загиблих наблизилася до 9,5 тисяч, у Татарстані — до 8 тисяч.

Журналісти зазначають, що такі цифри багато в чому стали можливими завдяки активній роботі місцевих волонтерів, які збирають інформацію про загиблих. Однак якщо враховувати частку втрат щодо чисельності чоловічого населення, найважча ситуація спостерігається в Тиві, Бурятії та на Алтаї — там показники значно вищі, ніж, наприклад, у Москві.

При цьому реальні масштаби втрат, ймовірно, значно більші. Експерти вважають, що відкриті дані можуть відображати лише частину загальної картини — орієнтовно від половини до двох третин. Виходячи з цього, загальна кількість загиблих може сягати від приблизно 330 до майже 500 тисяч осіб.

Окремо підкреслюється, що серед підтверджених ліквідованих — тисячі офіцерів, включаючи десятки високопоставлених військових. Водночас українська сторона оцінює загальні втрати Росії (з урахуванням поранених) у понад 1,3 мільйона осіб.

Про джерело: ВВС BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі. BBC має українську службу, яка надає новини та інформацію українською мовою.

