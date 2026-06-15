"Дуже важко": Олена Тополя зізналася, що передувало її розлученню

Олена Тополя вперше відверто розповіла про переживання, які супроводжували її рішення розлучитися з чоловіком.

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Олена Тополя зізналася, що передувало її розлученню / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Коротко:

Тополя зізналася, що довгий час тримала свої переживання в собі

У співачки зник апетит

Українська співачка Олена Тополя зізналася, що перед розлученням зі своїм чоловіком, українським артистом Тарасом Тополею, пережила непростий період. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікували на YouTube-каналі "FM Галичина".

"Розлучення – воно ж не відбувається з дня на день, правильно? Воно ж якось до цього йде, і триває точно не тиждень. Ті, хто це проходив, мене чудово зрозуміють", – зізналася артистка. відео дня

Тополя зізналася, що довгий час тримала свої переживання в собі і намагалася самостійно справлятися з емоційним навантаженням.

"Це такий період досить глибокого аналізу, переосмислення, переоцінки цінностей", – розповіла співачка.

Олена Тополя зазначила, що їй було настільки важко, що у неї зник апетит.

"Це період такої примусової дієти, коли ти не можеш їсти, пити, там вигорає всередині. Ось це дуже важко насправді", – додала вона.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Про особу: Олена Тополя Олена Тополя — українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

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