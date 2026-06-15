"Дуже важко": Олена Тополя зізналася, що передувало її розлученню

Коротко:
- Тополя зізналася, що довгий час тримала свої переживання в собі
- У співачки зник апетит
Українська співачка Олена Тополя зізналася, що перед розлученням зі своїм чоловіком, українським артистом Тарасом Тополею, пережила непростий період. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікували на YouTube-каналі "FM Галичина".
"Розлучення – воно ж не відбувається з дня на день, правильно? Воно ж якось до цього йде, і триває точно не тиждень. Ті, хто це проходив, мене чудово зрозуміють", – зізналася артистка.відео дня
Тополя зізналася, що довгий час тримала свої переживання в собі і намагалася самостійно справлятися з емоційним навантаженням.
"Це такий період досить глибокого аналізу, переосмислення, переоцінки цінностей", – розповіла співачка.
Олена Тополя зазначила, що їй було настільки важко, що у неї зник апетит.
"Це період такої примусової дієти, коли ти не можеш їсти, пити, там вигорає всередині. Ось це дуже важко насправді", – додала вона.
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Про особу: Олена Тополя
Олена Тополя — українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha почала виступати під ім'ям Олена Тополя.
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