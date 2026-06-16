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Росія планувала спалити Лавру: несподівані подробиці масованого удару по Києву

Олексій Тесля
16 червня 2026, 00:08
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Дерев'яні елементи Успенського собору були заздалегідь оброблені спеціальними вогнетривкими сумішами.
Лавра
Росія завдала удару по Києво-Печерській Лаврі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Особливості загоряння можуть вказувати на використання РФ запалювального заряду
  • Йдеться про цілеспрямований удар по об'єкту культурної спадщини

Удар по Києво-Печерській лаврі, за попередньою версією, міг бути завданий із використанням безпілотного літального апарата. Не виключається, що дрон був оснащений запальною речовиною.

Про це заявив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко в коментарі Новини.LIVE.

відео дня

За словами Остапенка, дерев'яні елементи Успенського собору були заздалегідь оброблені спеціальними вогнетривкими сумішами, що мало б істотно уповільнити поширення вогню.

Однак він припустив, що особливості загоряння можуть вказувати на використання додаткового запального заряду.

"Крокви Успенського собору були оброблені вогнетривкими сумішами. Тобто вогонь не міг поширюватися так швидко. Можливо, був якийсь заряд, що додатково посилив це горіння", — зазначив він.

Керівник заповідника підкреслив, що мова може йти про цілеспрямований удар по об'єкту культурної та духовної спадщини. За його словами, безпілотник потрапив у район східної вівтарної частини, поруч зі Стефанівським приділом, після чого виникла велика пожежа площею близько 800 квадратних метрів.

Остапенко повідомив, що співробітникам вдалося швидко евакуювати найцінніші реліквії та експонати, включаючи раку святого Стефана — пам'ятку XVIII століття.

Реакція Повітряних сил ЗСУ на обстріл РФ

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в ніч напередодні, за попередніми даними, ракета комплексу Patriot могла збити російську ракету "Циркон". Він зазначив, що після цього українці опублікували фотографії уламків у соцмережах, що згодом стало приводом для поширення дезінформації у ворожих Telegram-каналах.

"Ще раз показую, чому не потрібно виставляти в соцмережі уламки будь-яких ракет! Черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю "балістики". Протиповітряна оборона застосовує Patriot! Через масовану атаку ворога, на жаль, є руйнування, загиблі та постраждалі, горить Лавра", — підкреслив Ігнат.

Росія планувала спалити Лавру: несподівані подробиці масованого удару по Києву
/ Главред

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів збільшити тиск на Росію та посилити допомогу з ППО, особливо після удару по Києво-Печерській лаврі.

Як повідомляв Главред, масована атака РФ відрізнялася від попередніх використанням балістичних ракет "Іскандер-К" замість "Калібрів". За словами Юрія Ігната, головною проблемою залишаються балістичні ракети, які можуть ефективно збивати лише системи типу Patriot.

Нагадаємо, МО РФ спробувало перекласти відповідальність за удар по Києво-Печерській лаврі на ЗСУ, заявивши про нібито ураження ракетою "Патріот". Ці заяви спростували у Повітряних силах України.

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Про джерело: Новини.LIVE

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