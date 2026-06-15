В Україні змінять підхід до мобілізації: кого зачепить в першу чергу і коли

У Міноборони анонсували реформу мобілізації, яка має змінити підходи до проходження служби та охопити близько 2 мільйонів військовозобов'язаних.

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В Україні змінять підхід до мобілізації - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Львівський обласний ТЦК та СП

Про що йдеться у матеріалі:

Міноборони готує новий етап реформи мобілізації та роботи ТЦК

Зміни першочергово зачеплять ухилянтів, які перебувають у розшуку

Оновлену концепцію реформи незабаром презентує Михайло Федоров

Міністерство оборони України працює над новим етапом реформи мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування. Насамперед зміни стосуватимуться 2 мільйонів військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку та не проходять службу. Про це повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час брифінгу, передає УНІАН.

За словами посадовця, напрацьовані рішення мають змінити підхід до комплектування війська та дати громадянам більше визначеності щодо подальшого проходження служби.

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Банік зазначив, що багато людей сьогодні побоюються мобілізації через відсутність чіткого розуміння тривалості служби та власних перспектив, зокрема якщо йдеться про виконання бойових завдань у піхоті.

За його словами, нові підходи до проходження військової служби покликані надати військовослужбовцям зрозумілі й прогнозовані умови. Він наголосив, що це є одним із ключових елементів реформи мобілізації, яка має забезпечити людям, призваним до війська, чітке бачення своєї служби в умовах тривалої війни.

Банік повідомив, що представити оновлену концепцію має міністр оборони України Михайло Федоров. За словами заступника міністра, це станеться найближчим часом.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Окремо посадовець прокоментував дискусії щодо нинішніх підходів до залучення громадян до війська та визнав необхідність змін.

"Чи будуть рейди чи щось інше - я вам точно не скажу. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві - досить погано на нас впливає. Яким він буде – побачимо згодом", — повідомив Банік.

Робота над майбутніми рішеннями тривала за участю військового керівництва та представників бойових підрозділів. Серед питань, які обговорювалися, були умови контрактів, строки відстрочок та фінансове забезпечення військовослужбовців.

"Починаючи від того, що це спільне бачення Міністерства оборони, Головнокомандувача, начальника Генерального штабу. В дискусіях і про строки контрактів, і про терміни відстрочки, і про розмір грошового забезпечення для солдата, для піхотинця, і для командира корпусу чи командира бригади взяли участь усі, - і комбриги, і звичайні воєнні, і командуючі корпусів, родів… Всі розуміють увесь контекст. Це спільна позиція і вона всіма підтримана", — сказав Банік.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можуть функції ТЦК та СП передати поліції - коментар начальника Генштабу ЗСУ

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкритикував ідею передачі частини функцій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Національній поліції, наголосивши, що змішування цих повноважень є недоцільним і не відповідає чинній системі. Про це він заявив в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, чинне законодавство чітко розмежовує компетенції різних органів у процесі мобілізації, а пропозиції щодо їхнього перерозподілу не мають практичного обґрунтування.

"Національна поліція займається заходами примусу щодо громадян, які порушують вимоги мобілізаційного законодавства. Йдеться, зокрема, про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку або ігнорують виклики до територіальних центрів комплектування. Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно. Тому функції чітко розмежовані, і кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України", - резюмував він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нардеп Сергій Нагорняк звернув увагу на те, що в Україні є дефіцит особового складу у війську, через що планують змінити підхід до бронювання працівників підприємств. Він наголосив, що це наслідок критичної ситуації в енергетиці та потреби в спеціалістах, а також підкреслив, що такі рішення приймаються не від хорошого життя.

У Міністерстві оборони ведеться оновлення системи військово-лікарських комісій з метою усунення помилок і покращення обміну даними між держструктурами. У відомстві анонсують запуск електронного кабінету у застосунку "Резерв+" для оновлення персональних даних без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування. Також планують надати лікарям доступ до цифрових медичних історій пацієнтів, що має зменшити помилкові рішення при оцінюванні стану здоров’я.

Як раніше повідомляв Главред, законопроект про правила відстрочки від мобілізації передбачає, що бронювання не буде безстроковим і буде можливим лише за умови участі заброньованих у захисті держави. Це нововведення змінить логіку бронювання із повного звільнення від служби на обов’язок брати участь у резерві або інших формах оборони, що підтримує ключові реформи у системі мобілізації.

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Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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