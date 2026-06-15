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Лукашенко вибачився перед Зеленським і заговорив про війну проти України – що сказав

Юрій Берендій
15 червня 2026, 22:57
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Лукашенко заявив, що шкодує про свої різкі заяви тависловив занепокоєння можливими ризиками для безпеки Білорусі на тлі війни Росії проти України.
Лукашенко вибачився перед Зеленським і заговорив про війну проти України – що сказав
Лукашенко вибачився перед Зеленським і заговорив про війну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Олександр Лукашенко:

  • Диктатор перепросив у Зеленського за свої минулі різкі вислови
  • Мінськ не зацікавлений у розширенні війни на територію Білорусі
  • Залучення білоруської армії принесе РФ більше шкоди, ніж користі

Олександр Лукашенко вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за деякі свої різкі висловлювання. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі, диктатор Олександр Лукашенко в інтерв'ю Al Arabiya English.

Під час розмови Лукашенко повернувся до теми своєї публічної критики українського президента та пояснив, чому свого часу вирішив відповісти на заяви Києва.

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"Я змушений був відповісти, якщо Володимир (Зеленський, - ред.) образився, я вибачаюся перед ним за ці слова. Може, мені не треба було, з огляду на те, що він все-таки воює. Може, не треба було так різко говорити про це", — сказав Лукашенко.

Окремо білоруський лідер торкнувся питання безпеки своєї країни на тлі російсько-української війни. За його словами, Мінськ не зацікавлений у розширенні бойових дій за межі нинішнього фронту.

"Ми багато разів говорили про те, що абсолютно неприпустимо, щоб війна України з Росією перекинулася на територію Білорусі з різних причин", — зазначив Лукашенко.

Він стверджує, що білоруська влада вважає свою територію вразливою у випадку можливих атак з боку України. За його словами, ключові об'єкти інфраструктури країни можуть опинитися під загрозою.

"Білорусь дуже вразлива у військовому плані, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь для українських військових як на долоні. Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення — виробничі та логістичні — опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже намічено 500 таких цілей на території Білорусі", — наголосив Лукашенко.

Також він заявив, що білоруське суспільство не підтримує участь у війнах, а відкриття нового напрямку бойових дій створило б додаткові ризики як для Мінська, так і для Москви. Лукашенко додав, що обговорював це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами білоруського керівника, у Кремлі також не бачать користі від прямого залучення Білорусі до війни.

"Фронт для Росії, якби вона атакувала Київ з території Білорусі, то фронт для Росії насамперед, ну природно, і для нас, збільшиться на 1500 кілометрів до білорусько-українського кордону. Ми з росіянами за нинішнього перебігу війни не зможемо забезпечити захист цієї ділянки. З урахуванням того, що війська НАТО та країн, які підтримують Україну, з урахуванням цього, що вони введуть свої війська на територію України, і ця війна набуде нової якості. Це буде війна Білорусі та Росії проти блоку НАТО. Хоча я не виключаю, що це може бути й без цього. Ми розуміємо, що вступ Білорусі в якійсь якості у війну, у конфлікт, є неприйнятним. Це принесе більше шкоди, ніж користі", — стверджує Лукашенко.

Він запевнив, що не має наміру розпочинати військові дії проти України та знову згадав свої пропозиції щодо переговорів на початку повномасштабного вторгнення.

"З боку Білорусі і особливо з мого боку, якихось військових дій чекати не варто. З перших днів війни я пропонував йому, як домовитися, як укласти мир; якби він мене тоді, у 2022 році, послухав, сьогодні не було б розмови про те, де зупинитися на лінії зіткнення", — сказав Лукашенко.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чому війна проти України не вигідна для Лукашенка - коментар експерта

Політолог і експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що Олександр Лукашенко не погодиться на безпосередню участь Білорусі у війні проти України на боці Росії доти, доки не опиниться у критичній ситуації для збереження власної влади.

За його словами, Володимир Путін не має можливості змусити Лукашенка піти на такий крок, поки внутрішньополітичні проблеми білоруського керівника не стануть настільки серйозними, що він фактично втратить контроль над ситуацією або не зможе утримувати владу без підтримки Москви.

Водночас експерт не виключає сценарію, за якого Росія може ввести свої війська на територію Білорусі для встановлення повнішого контролю над країною та усунення Лукашенка. Однак наразі, на його думку, білоруський диктатор не має підстав для прямого залучення до російської агресії проти України.

"Йому набагато вигідніше отримувати бонуси, які він зараз успішно одержує. Сам Лукашенко колись казав: суверенітет це дуже рентабельно. Відповідно, я думаю, що заяви навколо Лукашенка, гра з боку Макрона, переговори з країнами Балтії про те, щоб вони були готові пропустити виведені з-під санкцій білоруські товари, — і паралельно з цим заяви з української сторони — пов'язані з тим, що Європа як мінімум, а можливо, і США, готові підтримати Лукашенка, щоб він не вступав у війну", - підсумував він.

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що Росія поглинула Білорусь під свій фактичний контроль, посилюючи військову залежність Мінська від Москви через спільні ядерні навчання і переозброєння білоруських сил. Кремль планує двосторонні навчання з ядерним компонентом у 2027 році, що свідчить про посилення інтеграції. Військові експерти вважають, що тиск з боку Росії змушує Лукашенка уникати прямої участі у війні в Україні.

Олександр Лукашенко ображено відповів на заяви українських військових про план нанесення ударів по 500 цілях в Білорусі, заявивши, що це "балаканина", і підкреслив, що українські військові не хочуть воювати з Білоруссю. Він також поклав відповідальність за загострення на президента України та принизливо охарактеризував воїнів ЗСУ.

Як раніше повідомляв Главред, Лукашенко висловив упевненість, що війна в Україні може завершитися до кінця 2026 року, наголосивши, що сучасні конфлікти залежать від волі кількох лідерів. Він підкреслив, що білоруська армія не буде відправлена у війну, і вважає, що вступ Білорусі у бойові дії призвів би до непередбачуваних наслідків для всієї регіональної безпеки.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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