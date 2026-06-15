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Частина Дніпра залишиться без світла на тривалий час - адреси та час відключень

Руслан Іваненко
15 червня 2026, 22:04
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Мешканці Дніпра залишаться без електроенергії через планові роботи на мережах у різних районах міста.
свет
Енергетики повідомили про тривалість знеструмлення на окремих вулицях/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Дніпро: 16 червня планові відключення світла
  • Світла не буде до 10–12 годин на ряді адрес

У вівторок, 16 червня, мешканці десятків будинків у Дніпрі тимчасово залишаться без електропостачання.

За офіційними даними НЕК "Укренерго", на завтра застосування графіків погодинних відключень по всій країні не прогнозується. Утім, у Дніпропетровській області ситуація відрізняється через внутрішні планові роботи.

відео дня

Як повідомила Центральна енергетична компанія (ЦЕК), у Дніпрі за деякими адресами світла не буде щонайменше 10 годин.

Де та коли не буде світла

З 06:00 до 18:00 електроенергію вимкнуть за адресами:

  • вул. Чорних Запорожців, 3Л;
  • просп. Богдана Хмельницького, 122, 122А, 122Д, 126А, 128, 130, 132, 132А.

З 08:00 до 18:00 знеструмлять такі об’єкти:

  • вул. Автобуду, 1, 3, 5, 6, 6К, 7–21 (непарні);
  • вул. Академіка Янгеля, 61–81 (непарні);
  • вул. Домотканська, 7;
  • вул. Софіївська, 4–6, 8, 12, 14, 16;
  • вул. Краснопільська, 17;
  • вул. Василя Сліпака, 46, 48;
  • просп. Богдана Хмельницького, 67, 72–102 (парні), 108А, 118А, 134, 136, 138–140, 140Г, 150, 151Г, 152Д, 155А, 156К;
  • просп. Олександра Поля, 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г.

Енергетики закликають мешканців зазначених будинків заздалегідь зарядити гаджети та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже вчасні ремонти знижують ризик аварій у майбутньому.

Чи загрожують Україні відключення світла влітку - думка експерта

Енергетична система України влітку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії до 2 ГВт у пікові години, що потенційно призведе до обмежень споживання. Найбільш вразливими залишаються Харків, Одеса та Київ, зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, розвиток ситуації залежатиме від двох ключових факторів — тривалості літньої спеки та інтенсивності російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Частина Дніпра залишиться без світла на тривалий час - адреси та час відключень
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Експерт додає, що за оптимістичного сценарію, якщо не буде суттєвих ударів по критичних об’єктах і літо залишиться помірним за температурою, дефіцит потужності може знизитися до близько 1 ГВт і проявлятися лише у вечірні години — з 18:00 до 23:00.

"У такому випадку з цим можна впоратися, і в більшості випадків погодинних відключень ми не відчуємо", — підкреслив Володимир Омельченко.

Інші новини Дніпропетровщини

Як писав Главред, у Дніпрі правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який використовував поліцейську форму для створення розважальних відео.

Також у Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у крадіжці з приватного будинку. Зловмисники винесли сейф із грошима та музичну колонку, однак втекти далеко їм не вдалося.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запроваджує нові сезонні рейси з Дніпра у межах оновленого літнього графіка руху пасажирських поїздів. Уже з 28 червня пасажири зможуть скористатися новими сполученнями до Закарпаття та чорноморського узбережжя.

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Про джерело: ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК"

ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" (Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія"") - оператор систем розподілу електроенергії в Дніпропетровській області.

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