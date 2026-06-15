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Окупанти готують нову хвилю атак: військовий вказав на тривожну тенденцію

Руслан Іваненко
15 червня 2026, 23:58
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Окупанти зберігають потенціал для нових атак і намагаються виснажити запаси ракет для комплексів Patriot.
Шахед, ТУ, Ракет, Самолет
Під загрозою залишаються Київ, Харків, Дніпро та Запоріжжя / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • У червні Росія вже провела дві масштабні атаки
  • Ворог має ресурс для ще одного великого удару
  • Київ та великі міста залишаються серед головних цілей

Після чергової масштабної атаки на Київ Росія, ймовірно, не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів України. Навпаки, окупанти можуть готувати нові масовані удари вже найближчим часом.

Таку думку в коментарі 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

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За його словами, російська армія наразі має можливість здійснювати масштабні атаки із застосуванням десятків ракет і сотень безпілотників кілька разів на місяць. При цьому ворог практично не накопичує озброєння на майбутнє, а використовує вироблені ракети та дрони майже одразу.

"Під час минулої атаки, яка відбулася 2 червня, ворог використав меншу кількість ракет, ніж під час другого удару у ніч з 14 на 15 червня. Від початку цього місяця ворог здійснив другу атаку і зберігає потенціал на щонайменше ще один удар протягом червня", – зауважив військовий аналітик.

Мусієнко зазначив, що основна мета таких атак полягає не лише у фізичних руйнуваннях, а й у спробах вплинути на економічні, технологічні та логістичні процеси в Україні. Крім того, Росія прагне посилити психологічний тиск на українське суспільство та створити інформаційний ефект для зовнішньої аудиторії.

На думку експерта, одним із завдань російських ударів залишається виснаження української системи протиповітряної оборони, зокрема запасів ракет для комплексів Patriot.

"Росіяни намагатимуться знову виснажувати запаси ракет Patriot для українських систем ППО. Адже нам зараз потрібен час для того, щоб активно наростити виробництво ракет. Тому продовжаться атаки на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків. Саме ці міста перебувають під загрозою нових атак. Крім того, продовжиться терор прифронтових та прикордонних територій. Тому у найближчі кілька місяців можлива серйозна ескалація", – припустив Олександр Мусієнко.

Окупанти готують нову хвилю атак: військовий вказав на тривожну тенденцію
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Водночас Україна продовжуватиме завдавати ударів у відповідь по військових об'єктах на території РФ. За словами військового, для досягнення паритету з противником важливим залишається прискорення розвитку власної ракетної програми.

Мусієнко вважає, що масштабне застосування українських ракет "Фламінго" та поява вітчизняної балістичної зброї можуть суттєво вплинути на перебіг війни та посилити позиції України.

Для чого Росія використовує ракети "Орєшнік" і "Циркон"

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вважає, що застосування Росією сучасних ракет, зокрема "Циркона" та "Орєшніка", має не лише військову мету. На його думку, Кремль використовує такі удари як інструмент психологічного впливу на українське суспільство.

Гнатов зазначає, що Росія прагне виконати завдання, поставлені її військово-політичним керівництвом, тому продовжує масовано застосовувати ракетне озброєння. Водночас, за його оцінкою, окупанти стикаються з труднощами як на фронті, так і на дипломатичному рівні.

Окупанти готують нову хвилю атак: військовий вказав на тривожну тенденцію
Ракета "Циркон"/ Інфографіка: Главред

Саме тому, вважає начальник Генштабу, Москва намагається компенсувати невдачі ударами по території України. Розрахунок Кремля полягає у створенні додаткової напруги всередині країни та провокуванні процесів, які можуть бути вигідними для Росії.

Атака на Україну 15 червня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, у ніч на 15 червня внаслідок російського обстрілу в Києві сталося загоряння даху Успенського собору на території Києво-Печерської лаври.

Крім того, масована ракетна атака країни-агресора РФ у ніч на 15 червня зачепила майже всі райони Києва. Станом на 05:40 у столиці відомо про 23 поранених, серед них — дитина та вагітна жінка, троє — у важкому стані. Кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Нагадаємо, що окупанти били з Криму та Курська. За короткий проміжок часу ворог запускав велику кількість ракет різних типів, що максимально ускладнювало роботу сил ППО. Крім столиці, армія РФ також атакувала Київську область, Дніпро, Харків, район Кривого Рогу, Павлоград, Кропивницький, Черкаси, Шостку, Чернігів, Миколаївську та Житомирську області.

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