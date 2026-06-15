ФРН готова бити по Калінінграду та Петербургу: у ВПС Німеччини назвали умову

Німецькі збройні сили здатні вступити в бій навіть "сьогодні вночі", підкреслив Хольгер Нойман.

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У Німеччині пообіцяли дати жорстку відповідь Росії / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

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Атака Росії на країни Балтії буде розцінена як напад на НАТО

Цілями НАТО можуть стати Калінінград і Санкт-Петербург

Німеччина заявила про готовність до військового протистояння з Росією в будь-який момент і підкреслила намір захищати кожен дюйм території НАТО.

Про це повідомив командувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойман в інтерв'ю The Telegraph, відповідаючи на питання про можливий напад Москви на країни Балтії.

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Нойман зазначив у розмові з журналістами, що німецькі збройні сили здатні вступити в бій навіть "сьогодні вночі". Він підкреслив, що всі держави Альянсу мають рівний статус, тому атака Росії на країни Балтії буде розцінена НАТО як напад на Велику Британію або Німеччину.

"Якщо дійде до конфлікту, ми будемо захищати кожен дюйм нашої території. У НАТО немає зон з різним рівнем безпеки", — підкреслив Нойман.

За його словами, у разі збройного зіткнення з Росією потенційними цілями можуть стати Калінінградська область, Кольський півострів на північному заході Росії, Санкт-Петербург і прилеглі райони, а також акваторія Чорного моря, де розміщений російський флот.

Він також заявив, що НАТО має перевагу над російськими силами, оскільки в конфлікті може бути задіяна авіація всіх 32 країн-членів Альянсу. При цьому Нойман визнав, що можливості російських Повітряно-космічних сил недооцінювати не можна.

Крім того, генерал зазначив, що Росія продовжує використовувати сучасні бойові літаки Су-35 і Су-57, а також винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, які становлять серйозну загрозу. Він також згадав про наявність у РФ крилатих, балістичних і гіперзвукових ракет.

/ Главред

Експерт про можливі цілі Москви у відносинах з НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловив думку, що керівництво Росії може прагнути перевірити стійкість і ступінь єдності Північноатлантичного альянсу. За його словами, одна з ймовірних стратегій може полягати в спробах загострити вже існуючі розбіжності між країнами НАТО і тим самим послабити їх узгоджену позицію.

Експерт вважає, що зниження внутрішньої згуртованості Альянсу може підвищити ризики для безпеки в Європі. У разі ослаблення механізмів колективної оборони окремим європейським державам, за його оцінкою, довелося б більше покладатися на власні сили в питаннях безпеки та шукати нові формати співпраці з іншими країнами, включаючи Росію.

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Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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