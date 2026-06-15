ЮНЕСКО зганьбилось реакцією на удар Росії по Лаврі - в МЗС зробили різку заяву

У Міністерстві закордонних справ України звинуватили ЮНЕСКО у небажанні прямо назвати Росію відповідальною за атаку на об'єкт світової спадщини.

https://glavred.net/war/yunesko-opozorilos-reakciey-na-udar-rossii-po-lavre-v-mid-sdelali-rezkoe-zayavlenie-10773128.html Посилання скопійоване

ЮНЕСКО зганьбилось реакцією на атаку Росії по Лаврі - що відомо / Колаж: Главред, фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра/Facebook

Про що сказав Георгій Тихий:

МЗС вважає неприйнятним, що ЮНЕСКО не назвала винуватця удару по Лаврі

Міжнародна організація демонструє слабкість та відсутність лідерства

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на заяву ЮНЕСКО щодо пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок російської атаки. У МЗС вважають неприйнятним те, що міжнародна організація не назвала винуватця удару прямо. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі на своїй сторінці в соцмережі X.

Дипломат звернув увагу на формулювання, яке використала міжнародна структура у своїй офіційній заяві після атаки на об'єкт світової спадщини. На його думку, така позиція суперечить самій місії організації.

відео дня

"Абсурд. Організація, покликана захищати культурну спадщину, навіть не знає, від кого саме вона її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"?", — сказав Тихий.

За словами речника, ЮНЕСКО "продовжує демонструвати відсутність лідерства, слабкість та нездатність виконувати свій мандат".

Про що йшлось у заяві ЮНЕСКО

У заяві ЮНЕСКО йдеться, що організація засуджує повідомлення про обстріл 15 червня, який завдав шкоди Києво-Печерській лаврі. Водночас у тексті згадується лише ескалація війни після вторгнення Росії, але не вказується, хто саме здійснив атаку на історичну пам'ятку.

За даними організації, значних пошкоджень зазнало зовнішнє та внутрішнє оздоблення Успенського собору. Також постраждали сусідні історичні споруди, серед яких елементи оборонного комплексу Лаври та вежа Іоанна Кущника.

Окремо ЮНЕСКО заявила, що засуджує атаки на об'єкти культурної спадщини, освітні заклади, студентів, викладачів і працівників медіа, які перебувають під захистом міжнародного права. Організація також висловила готовність допомогти українській владі в оцінці збитків та визначенні першочергових заходів для збереження культурних об'єктів.

Яка головна проблема України у війні з РФ - коментар начальника Генштабу ЗСУ

Україна продовжує ефективно відбивати масовані повітряні атаки Росії, однак одним із найсерйозніших викликів залишається захист від балістичних ракет. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю LIGA.net.

"Насамперед ідеться про російську балістику. На жаль, тих засобів, які є в нас, недостатньо. Маємо постійний, критичний дефіцит систем, здатних збивати балістичну зброю противника. Це найбільший виклик на сьогодні", – вказав він.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Масований удар по Україні 15 червня - останні новини за темою

Речник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про масштабні наслідки руйнівного удару РФ по житлових будинках у Києві, внаслідок якого постраждало понад 40 об’єктів, а кількість поранених продовжує зростати. Відомо, що обстріли зачепили численні райони столиці, спричинивши пожежі та перебої з електропостачанням. Загальна ситуація залишається напруженою з постійною загрозою нових атак.

Також повідомлялось про пожежу на даху Успенського собору, яка сталася через цілеспрямований російський удар по Києво-Печерській лаврі. Речник Київської митрополії Євстратій (Зоря) констатував значні пошкодження культових споруд та закликав до молитви за їх збереження. За даними начальника КМВА, атака була прямою і завдала серйозної шкоди архітектурному комплексу.

Як раніше повідомляв Главред, внаслідок нічного ракетно-дронового удару Росії на Київщині горіли будинки і склади, внаслідок чого постраждали троє осіб, серед яких дитина. Голова Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що окупанти використовували різні види озброєння, завдаючи ударів по об’єктах інфраструктури у п’яти районах області.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред