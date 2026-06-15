Удар по Лаврі мав приховану мету: історик розкрив реальний задум Кремля

Росія прагне знищити не лише Успенський собор, а й історичну пам'ять України. Алфьоров пояснив значення Києво-Печерської лаври.

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Успенський собор у Києві - чому насправді Росія атакувала Лавру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/yevstr

Про що йдеться у матеріалі:

Чому Росія вдарила по Успенському собору у Києві

Чим відомий Успенський собор Лаври

Києво-Печерська лавра та її головна святиня Успенський собор протягом століть залишаються одними з найважливіших символів української історії. На думку українського історика та глави Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова, увага Росії до цієї пам'ятки пов'язана не лише з війною, а й зі спробами знищити історичну пам'ять України та її зв'язок із давньою Руссю. Про це він заявив у відео на YouTube.

Главред з'ясував, чому Росія атакує Києво-Печерську лавру.

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Чому Росія не вперше намагається знищити Успенський собор

Історик наголошує, що атаки на головний храм Києво-Печерської лаври мають довгу історію. За його словами, різні покоління російської влади неодноразово завдавали ударів по святині.

"Слід наголосити, що це не перша спроба росіян знищити Успенський собор. Так, за часів Петра І його просто підпалили, і він вигорів всередині вщент", - зазначив Алфьоров.

Історик також розповів, що у 1941 році, після окупації Києва німецькими військами, так зване підпілля, яке він назвав російською диверсійно-розвідувальною групою, дізналося про намір завести до Успенського собору групу німецьких офіцерів. Щоб їх ліквідувати, було ухвалено рішення підірвати храм. Однак на момент вибуху офіцери вже залишили собор, тому внаслідок операції було зруйновано саму святиню, а задум не досяг поставленої мети.

Дивіться відео про те, чому Росія обстрілює Лавру:

Яке значення має Успенський собор для історії України

Успенський собор є не лише архітектурною пам'яткою, а й важливим місцем збереження історичної спадщини українського народу. Саме тут знаходили спочинок представники князівських родів та видатні діячі різних епох.

"В Успенському соборі ховали свого часу найвидатніших діячів в історії України. Зокрема, це була родова усипальниця наших князів часів Русі, і, зокрема, донька Ярополка, короля Русі, Анастасія Глібова, вона лежить саме тут", - пояснив фахівець.

Особливе значення храму пов'язане з багатьма визначними постатями української історії.

"Зокрема, тут лежали наші князі Олельковичі, київські князі 14-15 століття. Тут знайшов свій спокій Петро Могила, але все це руйнували, тому що це була пам'ять про наших предків", - підкреслив він.

Києво-Печерська лавра і боротьба за спадщину Русі

Однією з причин особливої уваги Кремля до Лаври історик називає її значення як одного з головних центрів історичної Русі. Цього року святиня відзначає майже тисячолітній ювілей, що ще більше підкреслює її історичну вагу.

"Київо-Печерська лавра святкує цього року 975 років з часів заснування. Тобто майже тисячорічний ювілей. І, звісно, чим далі Київ від Москви, тим вони більше намагаються стерти всі можливі аргументи до своєї приналежності Русі", - заявив Алфьоров.

На його переконання, йдеться не лише про окрему споруду, а про ширшу боротьбу за культурну та історичну спадщину України, яку намагається стерти Росія.

Чому Успенський собор має особливе сакральне значення

Глава Інституту національної пам'яті звертає увагу, що значення святині виходить далеко за межі української історії. Собор пов'язаний із витоками монашого життя на українських землях та є важливим духовним центром для різних християнських традицій.

"Успенський собор є видатним тим, що саме на території Лаври тут розпочалося чернече життя, яке насправді і відповідає на питання, хто ми є і яка історія нашої церкви", - пояснив фахівець.

Крім того, храм має особливий статус через час свого заснування.

"Саме через те, що собор був побудований до розколу християнства на православно-католицькій течії, він вважається сакральним місцем як для православних, так і для католиків", - зазначив експерт.

Історик також нагадав про зв'язок святині з однією з іменем гетьмана Івана Мазепи.

Навіщо Росії знищення українських історичних пам'яток

На думку історика, удари по таких об'єктах мають не лише військовий, а й символічний характер. Йдеться про спробу поставити під сумнів історичну першість Києва та української державної традиції.

"А прогнавши росіян з Лаври, тепер цей об'єкт став, звісно, їхньою "законною воєнною ціллю", як вони кажуть", - зазначив експерт.

Історик переконаний, що культурна спадщина України суперечить російським історичним наративам.

"Будь-які такі історичні місця, навпаки, мають бути знищені за їхньою логікою, бо вони суперечать тому, що Москва є старішою. Але не з нами, бо Україна сильна", - підсумував Алфьоров.

Олександр Алфьоров / Інфографіка: Главред

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Про персону: Олександр Алфьоров Олександр Анатолійович Алфьоров (нар. 30 листопада 1983, Київ) — український історик, радіоведучий, громадський та політичний діяч, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України, Голова Інституту національної пам’яті України, майор запасу ЗСУ, передає Вікіпедія.

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