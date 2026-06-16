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"Рекордний курс долара": розкрито головну причину ослаблення гривні

Олексій Тесля
16 червня 2026, 01:45
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Завдяки масштабній зовнішній підтримці нашої країни НБУ має рекордні золотовалютні резерви, нагадав Андрій Новак.
Новак
Андрій Новак прокоментував ситуацію на валютному ринку / Колаж: Главред, фото УНІАН, Facebook А.Новака

Головне із заяв Новака:

  • Курс гривні можна було б підтримувати ще стабільнішим
  • Основний фактор, який зараз штовхає долар вгору, а гривну вниз, – це війна

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував питання про те, які фактори призводять до подорожчання долара та ослаблення гривні.

"Незважаючи на гучні заголовки в ЗМІ про "рекорди курсу долара", "рекорди падіння гривні", "рекорди девальвації гривні", оцінювати коливання курсу слід не абсолютними величинами, а відносними. Якщо подивитися, на скільки відсотків відбулася девальвація гривні, коли долар досяг 45, то зміни насправді не є значними, особливо з огляду на те, що триває війна. Причому гаряча фаза війни триває вже п'ятий рік, і Україна несе величезні людські та економічні втрати", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав про те, що Національний банк України завдяки масштабній зовнішній підтримці нашої країни має рекордні золотовалютні резерви – близько 55 мільярдів доларів, чого не було навіть у найблагополучніші мирні роки.

"При цьому зараз у нас значно менші зовнішньоекономічні обороти через війну, обмежені можливості експорту, порушену логістику тощо. І при таких значно менших зовнішньоекономічних оборотах у нас рекордні золотовалютні резерви, що дозволяє Нацбанку підтримувати стабільність курсу національної валюти. На мою думку, він міг би робити це навіть краще, ніж зараз", – вважає він.

Водночас економіст уточнив, що є також і об’єктивні обставини – війна: і як для країни, що воює, ситуація з курсом гривні є відносно непоганою.

"Але, з іншого боку, з огляду на рекордні резерви та масштабну зовнішню фінансову підтримку України, курс гривні можна було б підтримувати ще стабільнішим. Тому основний фактор, який зараз штовхає долар вгору, а гривну вниз, – це війна, оскільки експорт обмежений, а імпорт постійно зростає", – каже він.

Новак додав, що основною причиною зростання імпорту є, насамперед, закупівля озброєння, амуніції, енергетичного обладнання через постійні удари по нашій енергосистемі, а також іншої техніки та обладнання, необхідних для ліквідації наслідків майже щоденних російських атак по всій території України.

"Це змушує нас значно нарощувати імпорт різної продукції – від озброєння до цивільної техніки та обладнання. Коли імпорт зростає, а експорт обмежений, виникає від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі. Але, знову ж таки, з огляду на наявність величезних золотовалютних резервів НБУ, курс гривні можна було б підтримувати дещо краще", – резюмував він.

Курс долара
/ Інфографіка: Главред

Що чекає на курс: прогноз фінансових експертів

Аналітики інвестиційної компанії ICU зазначають, що нещодавнє зміцнення гривні не стало несподіванкою. На їхню думку, воно є результатом послідовної політики Національного банку України, який підтримував стабільність ринку за допомогою валютних інтервенцій.

При цьому фахівці вважають, що надалі НБУ може скоротити обсяги свого втручання, що призведе до більш виражених коливань курсу та поступового руху в бік контрольованого ослаблення гривні.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США та Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко — які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортуємої іноземної валюти.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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