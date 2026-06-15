Седокова зізналася, що 2025 рік був для неї важким, оскільки їй довелося відгородитися від усіх на тлі обговорень та суспільної критики на її адресу.

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Анна Седокова поскаржилася на хейт після смерті колишнього чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Коротко:

Анна Седокова заявила, що боялася викликати таксі через хейт

Співачка змогла взяти себе в руки заради дітей

Співачка-мовчунка Анна Седокова розповіла, як вплинула на неї громадська думка після смерті її колишнього чоловіка, баскетболіста Яніса Тімми. Слова артистки наводять російські ЗМІ.

Седокова зізналася, що 2025 рік був для неї важким, оскільки довелося закритися від усіх на тлі обговорень і суспільної критики на її адресу. Вона підкреслила, що змогла взяти себе в руки заради дітей, однак навіть час не здатний загоїти такі рани.

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"Я викликала таксі, думаючи, що мене висадять, не будуть везти мене, тому що весь світ мене ненавидить. Думала: що я вам зробила, люди?" - поділилася Седокова.

За її словами, у неї є потужний стимул — діти, про яких потрібно піклуватися.

"Я не могла здатися. У моєї старшої дочки нікого немає, крім мене", - підсумувала артистка.

Зазначимо, що старша дочка Седокової Аліна Белькевич рано втратила батька - відомого футболіста. Зараз дівчині 21 рік. Нещодавно вона закінчила навчання в Америці, де тепер проводить більшу частину часу.

Яніс Тімма наклав на себе руки / Фото: instagram.com/annasedokova

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Про особу: Анна Седокова Анна Седокова — українська поп-співачка. Здобула популярність у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила до "ВІА Гру" у 2002 році після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу в 2004 році, Седокова розпочала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Останній чоловік Седокової Яніс Тімма покінчив життя самогубством. Його родичі намагаються притягнути до відповідальності Седокову, вважаючи її винною у смерті баскетболіста. Седокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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