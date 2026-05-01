Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

Ви дізнаєтеся:
- Втрати РФ від українських дальнобійних ударів склали не менше $7 млрд
- Далекобійні удари вийшли на новий рівень за трьома компонентами
З початку 2026 року втрати Росії від українських "далекобійних санкцій" проти нафтової промисловості та переробки склали не менше $7 млрд.
"За найскромнішими оцінками, держава-агресор втратила з початку року не менше $7 млрд лише безпосередньо від наших точних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучень, простою, затримок з відвантаженнями", – написав президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що за підсумками квітня далекосяжні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.
"Важливо, що не тільки вражається сам об'єкт, як це визначено бойовим завданням, але й збільшується час простою об'єкта або, принаймні, відчутне скорочення його роботи", – зазначив президент.
Зеленський подякував усім воїнам Сил оборони України, які разом із СБУ та розвідками забезпечують цей результат.
"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", – повідомив президент.
Удари по цілях РФ - важливі новини
Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб
Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.
Про персону: Анатолій Храпчинський
Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред