Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

"Далекобійні санкції" вийшли на новий рівень за трьома напрямками, підкреслив президент.

Володимир Зеленський прокоментував удари по цілях РФ

Втрати РФ від українських дальнобійних ударів склали не менше $7 млрд

Далекобійні удари вийшли на новий рівень за трьома компонентами

З початку 2026 року втрати Росії від українських "далекобійних санкцій" проти нафтової промисловості та переробки склали не менше $7 млрд.

"За найскромнішими оцінками, держава-агресор втратила з початку року не менше $7 млрд лише безпосередньо від наших точних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучень, простою, затримок з відвантаженнями", – написав президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що за підсумками квітня далекосяжні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

"Важливо, що не тільки вражається сам об'єкт, як це визначено бойовим завданням, але й збільшується час простою об'єкта або, принаймні, відчутне скорочення його роботи", – зазначив президент.

Зеленський подякував усім воїнам Сил оборони України, які разом із СБУ та розвідками забезпечують цей результат.

"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", – повідомив президент.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

