Удари вглиб РФ: Зеленський про втрати Росії від українських "далекобійних санкцій"

Олексій Тесля
1 травня 2026, 16:31
"Далекобійні санкції" вийшли на новий рівень за трьома напрямками, підкреслив президент.
Володимир Зеленський прокоментував удари по цілях РФ

Ви дізнаєтеся:

  • Втрати РФ від українських дальнобійних ударів склали не менше $7 млрд
  • Далекобійні удари вийшли на новий рівень за трьома компонентами

З початку 2026 року втрати Росії від українських "далекобійних санкцій" проти нафтової промисловості та переробки склали не менше $7 млрд.

"За найскромнішими оцінками, держава-агресор втратила з початку року не менше $7 млрд лише безпосередньо від наших точних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучень, простою, затримок з відвантаженнями", – написав президент України Володимир Зеленський.

відео дня

Він зазначив, що за підсумками квітня далекосяжні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

"Важливо, що не тільки вражається сам об'єкт, як це визначено бойовим завданням, але й збільшується час простою об'єкта або, принаймні, відчутне скорочення його роботи", – зазначив президент.

Зеленський подякував усім воїнам Сил оборони України, які разом із СБУ та розвідками забезпечують цей результат.

"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", – повідомив президент.

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

