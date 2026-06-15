США зосередилися на Україні: важлива заява Трампа про припинення війни

Дональд Трамп повідомив про змістовні бесіди з президентами України та Росії.

https://glavred.net/world/ssha-sosredotochilis-na-ukraine-vazhnoe-zayavlenie-trampa-o-prekrashchenii-voyny-10773137.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп зосередиться на завершенні війни в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

США приділять більше уваги припиненню війни РФ з Україною

Війна продовжує щодня забирати велику кількість життів

Після завершення конфлікту навколо Ірану адміністрація США має намір приділити більше уваги питанню припинення війни між Україною та Росією.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

відео дня

Американський лідер розповів, що напередодні, 14 червня, провів змістовні телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

"Як мені здається, ми, можливо, зможемо щось зробити в цьому питанні (досягнення миру - ред.). Дійсно зможемо. Думаю, вони обидва відкриті до цього. Тепер, коли це завершено (мова про війну з Іраном – ред.), ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця", – підкреслив президент.

Трамп також зазначив, що війна продовжує щодня забирати велику кількість життів. За його словами, щомісячні втрати в російсько-українському конфлікті сягають близько 25 тисяч осіб, переважно військовослужбовців, і таку ситуацію необхідно зупинити.

Дивіться відео - заява Дональда Трампа:

/ Скріншот

Трамп про можливість переговорів Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо ініціативи президента України Володимира Зеленського про проведення особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Під час спілкування з журналістами в Білому домі він прокоментував пропозицію, озвучену українською стороною.

За словами Трампа, ідея прямих переговорів між керівниками України та Росії заслуговує на увагу. Американський президент зазначив, що позитивно оцінює можливість такого діалогу і вважає потенційну зустріч двох лідерів важливим кроком на шляху до врегулювання конфлікту.

/ Інфографіка: Главред

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред