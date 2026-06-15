До 460 тисяч на місяць: Кабмін затвердив нові виплати для військових

Кабмін запустив експериментальний проєкт грошового забезпечення військових.

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Кабмін затвердив нові зарплати та бонуси для військових / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, УНІАН

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Загальна виплата одному військовому обмежена сумою 460 тис. грн на місяць

Розмір виплат залежить від рівня участі в бойових завданнях

Додаткові виплати передбачені за штурми, взяття полоненого і знищення противника

В Україні оновили систему грошового забезпечення військовослужбовців і спецпризначенців. Максимальний розмір місячного забезпечення може сягати 460 тисяч гривень. Про це свідчить постанова Кабінету міністрів №768.

Уряд ухвалив запуск дворічного експериментального проєкту, який почав діяти з 1 червня 2026 року. Система передбачає диференційовані виплати залежно від рівня залучення військових до бойових завдань.

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Зокрема, за безпосередню участь у бойових діях передбачено додаткову винагороду до 100 тисяч гривень щомісяця. Військові на першій лінії (до взводного опорного пункту) зможуть отримувати до 170 тисяч гривень, на другій лінії (до ротного опорного пункту) - до 70 тисяч гривень.

Для пунктів управління бойовими підрозділами передбачено 50 тисяч гривень, тоді як тилові посади інструкторів отримуватимуть від 15 до 30 тисяч гривень, а інші тилові позиції - близько 10 тисяч гривень.

Доплати за штурми і полонених

Окремо уряд запровадив додаткові разові та добові бойові виплати за результативні дії на полі бою. Так, за участь у штурмах або відновленні позицій передбачено 20 тисяч гривень за добу. За захоплення ворожих позицій — 40 тисяч гривень.

Що передбачає реформа військової служби / Інфографіка: Главред

За взяття російського військовополоненого передбачена виплата у розмірі 100 тисяч гривень, яка розподілятиметься між усіма учасниками операції. У разі знищення противника у стрілецькому чи рукопашному бою передбачено 15 тисяч гривень за умови відеофіксації.

Водночас у постанові зазначається, що загальна сума виплат одному військовослужбовцю не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць.

Кому підвищать зарплати у 2026 році

Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, що у 2026 році в Україні планують підвищення зарплат для вихователів дитячих садків.

За її словами, нині середня зарплата вихователя становить близько 8 тисяч гривень, що не відповідає рівню навантаження та відповідальності працівників. Вона наголосила, що підвищення оплати праці для цієї категорії освітян має бути суттєвим, а фінансування здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів реформу ЗСУ та нові умови зарплат. Реформа спрямована на чіткі терміни служби та оновлену систему грошового забезпечення.

Також в Україні прогнозують поступове зростання середньої зарплати до понад 44 тис. грн упродовж 2027-2029 років. За оптимістичним сценарієм, середня зарплата зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028-му і до 44 083 грн у 2029 році.

Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради підтримали закон про підвищення зарплат поліцейським, який має набути чинності з 1 січня 2027 року. Закон встановлює мінімальне грошове забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів і передбачає нову систему надбавок.

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