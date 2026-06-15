Росія атакувала Україну новим типом ракет: чи зможе ППО їх збити та в чому загроза

Під час нічної атаки Росія випустила по Україні новітні ракети S8000 "Бандероль". Експерти розповіли особливості та детальні характеристики ракет.

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РФ атакувала Україну новим типом ракет - в чому загроза / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які характеристики ракет "Бандероль"

Яка особливість ракет "Бандероль"

Чи може Україна збивати ракети "Бандероль"

Нічна масована атака по Україні в ніч на 15 червня 2026 року стала не лише однією з найпотужніших за останні тижні, а й привернула увагу до нового виду російської зброї. Серед понад шести сотень безпілотників і десятків ракет, які Росія використала під час удару, Повітряні сили України офіційно повідомили про застосування ракет "Бандероль".

Главред з’ясував, що відомо про новий тип ракет РФ та чи є небезпека для Києва.

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Чим Росія била по Україні

У ніч на 15 червня російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по території України, використавши ударні безпілотники, а також ракети повітряного й наземного базування різних типів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Основним напрямком атаки став Київ. Крім того, ракетних ударів зазнали Дніпро та Харків. За даними Повітряних сил, радіотехнічні війська зафіксували загалом 681 засіб повітряного нападу, серед яких 70 ракет і 611 безпілотників різних типів.

Зокрема, противник застосував шість протикорабельних ракет "Циркон", 34 балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, 30 крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К", а також 611 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" і дронів-імітаторів "Пародія". Пуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 632 повітряні цілі, серед яких 50 ракет і 582 безпілотники різних типів.

/ Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Що відомо про попередні застосування ракет "Бандероль"

Варто зазначити, що Росія почала епізодично застосовувати ракети "Бандероль" ще з травня 2025 року, однак останнім часом інтенсивність їх використання помітно зросла.

Зокрема, 3 червня російські війська двічі завдали ударів по Харківській області із застосуванням ракет С-8000 "Бандероль". Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Петро Токар в ефірі Суспільного.

"Вчора впродовж доби ворог двічі застосував свою новітню ракету С-8000, так звану "бандероль". Вона є досить новітнім засобом ураження. Ми її фіксуємо по Харківській області не вперше. Це фактично поодинокі застосування взагалі по Україні", — повідомив він.

Яка особливість нічної атаки РФ

За словами експерта з авіації та заступника генерального директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолія Храпчинського, Росія й надалі застосовує тактику масштабних комбінованих ударів, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони одночасним використанням різних типів засобів ураження — від хибних цілей і дронів "Бандероль" до крилатих та балістичних ракет.

В ефірі телеканалу Апостроф він зазначив, що останній масований удар не приніс принципово нових елементів, оскільки російська армія продовжує використовувати комплексний підхід із великою кількістю різнорідних повітряних цілей, які необхідно одночасно виявляти та знищувати.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Храпчинський пояснив, що атака починається із запуску дронів "Бандероль", траєкторія польоту яких нагадує крилаті ракети. Після цього противник застосовує значну кількість ударних безпілотників, а також балістичні й крилаті ракети. Такий сценарій створює надмірне навантаження на систему ППО та ускладнює оперативне перезаряджання пускових установок. Додатково російські війська активно використовують дрони-імітатори "Пародія" та "Гербера", оснащені лінзами Люнеберга, через що на радарах вони виглядають як крилаті ракети або безпілотники типу Shahed, ще більше перевантажуючи системи виявлення та супроводу повітряних цілей.

"Частина засобів ураження, які використовуються ворогом, — це імітаційні цілі, які в будь-якому випадку теж навантажують засоби радіолокації. Більшість цих цілей оснащена лінзами Люнеберга, які дозволяють на засобах радіолокації створювати звичайну пластичну ціль на кшталт "Шахеда" або крилатої ракети", — наголосив він.

Які характеристики ракет "Бандероль"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions оприлюднило технічні характеристики нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль". Вона оснащена реактивним двигуном і здатна розвивати максимальну швидкість до 650 км/год, тоді як її крейсерська швидкість становить близько 560 км/год.

Довжина ракети сягає приблизно п'яти метрів, діаметр корпусу — 30 сантиметрів, а розмах крил — 2,2 метра.

Максимальна дальність польоту оцінюється у 500 кілометрів. Як силову установку використано двигун Swiwin SW800Pro китайського виробництва.

Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною ОФБЧ-150 масою 114,3 кг, із яких 49,5 кг припадає на вибухову речовину. В якості палива використовується авіаційний гас.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Яка особливість ракет "Бандероль"

За словами військового експерта Павла Нарожного, ракета "Бандероль" запускається з безпілотних носіїв, оскільки її конструкція не дає змоги самостійно набрати крейсерську швидкість. Однією з головних особливостей цієї ракети є її аеродинамічна форма, яка відрізняється від традиційної сигароподібної конфігурації більшості ракет. Така конструкція зменшує опір повітря та робить ціль менш помітною для радіолокаційних систем.

"Двигун ракети — комерційний, доступний для авіамоделювання, який можна купити просто в інтернеті. Він коштує, приблизно 17 тис. дол." — сказав він в коментарі Фокусу.

Чи може Україна збивати ракети "Бандероль"

Нарожний також зазначав, що швидкість польоту "Бандеролі" становить близько 500 км/год, через що її складніше перехоплювати мобільними вогневими групами. Водночас вона може бути уражена зенітними ракетними комплексами.

На його думку, важливим є співвідношення вартості ракети та засобів її знищення, адже застосування дорогих систем на кшталт Patriot для перехоплення таких цілей є економічно недоцільним.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Для боротьби з "Бандероллю" ефективніше використовувати винищувачі F-16, переносні комплекси Stinger або британські системи ППО Gravehawk. Нарожний також наголосив, що у разі налагодження Росією масового виробництва цих ракет вони можуть стати серйозною загрозою для українського повітряного простору.

Водночас ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що "Бандероль" не має суттєвих переваг над іншими крилатими ракетами, які вже використовує Росія. За його оцінкою, українська система протиповітряної оборони вже навчилася відносно ефективно протидіяти таким цілям.

"Це можуть бути і "Міражі", і F-16, і МіГи, і Су, які ми використовуємо. Їх можна розстрілювати з літака навіть кулеметом. На відміну від балістичних ракет, з якими в нас є певні проблеми, тому що балістика потребує специфічних засобів ППО", - наголосив він в коментарі Oboz.ua.

Чому Росія почала бити по Україні "Бандеролями"

Авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі УНІАН зазначив, що головною причиною використання Росією ракети "Бандероль" є її нижча вартість. За його словами, російський військово-промисловий комплекс, як і український, прагне створювати відносно дешеві засоби ураження, оскільки економіка РФ дедалі важче витримує значні військові витрати.

"Ці підходи росіянам вдалося реалізувати в такій крилатій недоракеті як "Бандероль". Йдеться про такий собі гібрид безпілотника і крилатої ракети, тобто щось середнє, перехідне", - заявив він.

Експерт пояснив, що ракета оснащується бойовою частиною ОФБЧ-150, загальна маса якої становить 150 кг. Водночас ця вага включає не лише вибухову речовину, а й корпус та інші елементи конструкції.

В чому небезпека нових ракет "Бандероль"

Романенко також зазначив, що у разі серійного виробництва "Бандероль" може стати доволі масовим засобом ураження, хоча вона не замінить інші типи ракет. За його оцінкою, її вартість щонайменше втричі нижча, ніж у ракет Х-101 або "Калібр", однак вона все одно значно дорожча за дрон-камікадзе "Шахед". При цьому "Бандероль" має бойову частину з приблизно 50 кг вибухової речовини.

Шахед / Інфографіка: Главред

Для порівняння, стандартний "Шахед" також несе близько 50 кг бойової частини, хоча існують модифікації з 90 кг завдяки зменшенню запасу пального, що скорочує дальність польоту приблизно до 650 км. Водночас із заявлених 50 кг бойової частини "Шахеда" безпосередньо вибухова речовина становить орієнтовно 35–40 кг. На думку експерта, саме тому "Бандероль" має дещо більшу вражаючу потужність.

"Але все ж головна загроза цих недоракет в тому, що вони ще й можуть здійснювати самостійне донаведення на ціль під час польоту. Вони не такі маневрені, як інші крилаті ракети, їх легше збивати. При цьому, на них може встановлюватись система донаведення, вони програмуються на те, щоб вражати конкретні цілі", - наголосив він.

Водночас експерт зазначив, що у разі оснащення цих ракет системами штучного інтелекту вони зможуть самостійно ухвалювати рішення щодо наведення на ціль.

На думку Романенка, ракета "Бандероль" має потенціал для масового застосування російською армією, однак навряд чи стане основним засобом завдання ударів.

Він пояснив, що зараз Росія дотримується кількох ключових напрямів розвитку озброєння. Перший полягає у збільшенні швидкості польоту до цілі, і за цим показником "Бандероль" відповідає поставленим вимогам. Другий — у збільшенні маси бойової частини, що також реалізовано в цій ракеті. Водночас, за словами аналітика, її вартість усе ще залишається недостатньо низькою, щоб повністю відповідати курсу на максимальне здешевлення засобів ураження.

"Росіяни все ж розширюють виробництво не цього зразка міні ракети, а саме реактивних "Шахедів", а також "Герань-3", "Герань -4" і "Геран-5". І хоч вони несуть в півтори рази менше вибухівки, але вони, принаймні, в 2-3 рази дешевші. Для росіян це важливо", - підсумував він.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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