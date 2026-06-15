Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Серцевий напад: померла 35-річна зірка турецьких серіалів

Віталій Кірсанов
15 червня 2026, 17:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Едже Іртем померла вдень 15 червня; на той момент вона перебувала у себе вдома разом із матір'ю.
Померла турецька акторка Едже Іртем
Померла турецька акторка Едже Іртем / колаж: Главред, фото: instagram.com/irtemece

Коротко:

  • Едже Іртем померла через день після святкування свого дня народження
  • Найяскравіша робота актриси — у серіалі "Журавлинний щербет"

Турецька актриса Едже Іртем, відома за роллю в серіалі "Кизиловий шербет", померла від серцевого нападу. Про це повідомив адвокат артистки виданню Birsenaltuntas.

Іртем пішла з життя вдень 15 червня, вона перебувала у себе вдома разом із матір'ю.

відео дня

"Висловлюю свої співчуття родині покійної та всім близьким їй людям", - написав представник актриси.

Особливу увагу шанувальників привернуло те, що Едже Іртем померла всього через день після святкування свого дня народження. Ця новина швидко поширилася в турецьких ЗМІ та соціальних мережах.

Крім ролі Ішил у "Кизиловому щербеті", артистка відома глядачам за серіалами "Сім'я", "Заборонений плід" і "Нова наречена".

Раніше Іртем, спілкуючись із турецькими ЗМІ, розповідала, що не відразу погодилася на роль у "Кизиловому щербеті", але їй сподобалося, коли надійшла пропозиція від продюсерів.

"Тому що це найпопулярніший серіал у Туреччині. І коли ми дивимося на рейтинги, ми всі можемо це дуже легко побачити. Звичайно, моя мама теж велика шанувальниця серіалу… Я б сказала, що це також мало величезний вплив. В акторському складі серіалу є багато імен, чия гра мені дуже подобається", — зізнавалася зірка перед прем'єрою сезону зі своєю участю.

Едже закінчила кафедру опери та вокалу музичного факультету Університету Яшар, після чого продовжила акторську освіту в Культурному центрі Садрі Алишюк у Стамбулі.

На екрані вона вперше з'явилася у 2014 році в серіалі "Втікачки-наречені".

За роки кар'єри актриса знялася в десятках проєктів: "Це життя – моє", "Справа честі", "Ящірка: Відродження", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хамід", "Містер Помилка", "В'язень", "Заборонений плід", "Сім'я". Особливо запам'яталися глядачам її ролі Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім'ї". Останньою роботою став образ Ішил у "Кизиловому щербеті" – серіалі, що б'є рекорди рейтингів.

Раніше повідомлялося, що актрису серіалу "Кизиловий шербет" Фейзу Дживелек затримали в рамках чергового антинаркотичного рейду. Разом з нею був затриманий турецький співак Мабель Матіз.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ірина Білик чесно зізналася, чи планує вона знову зійтися зі своїм колишнім обранцем Дімою Коляденком. Питання виникло не на порожньому місці, адже не так давно шоумен привселюдно оголосив про возз'єднання зі своєю зірковою екс-коханою.

Померла американська актриса Енн Шедін, яка здобула всесвітню популярність завдяки ролі Кейт Таннер у культовому комедійному серіалі ALF ("Альф"). Артистці було 77 років.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес новини шоу бізнесу новини Туреччини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна зробила ще один крок до ЄС: у Брюсселі оголосили історичне рішення

Україна зробила ще один крок до ЄС: у Брюсселі оголосили історичне рішення

18:14Світ
Росія атакувала Україну новим типом ракет: чи зможе ППО їх збити та в чому загроза

Росія атакувала Україну новим типом ракет: чи зможе ППО їх збити та в чому загроза

17:59Аналітика
До 460 тисяч на місяць: Кабмін затвердив нові виплати для військових

До 460 тисяч на місяць: Кабмін затвердив нові виплати для військових

17:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

"ТУшки" уже в небі: Росія готує чергову атаку, коли очікувати пуски ракет

Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

Надбавки до пенсій з 1 липня: кому з українців підвищать виплати та на скільки

Чому не можна мити підлогу старою футболкою і рушником: народні прикмети

Чому не можна мити підлогу старою футболкою і рушником: народні прикмети

Обстріл Києва 15 червня: понад 20 поранених, 4 загиблих та численні руйнування — останні дані

Обстріл Києва 15 червня: понад 20 поранених, 4 загиблих та численні руйнування — останні дані

Китайський гороскоп на завтра, 16 червня: Собакам — проблеми, Бикам — гнучкість

Китайський гороскоп на завтра, 16 червня: Собакам — проблеми, Бикам — гнучкість

Останні новини

18:30

Як ще можна назвати Людмилу українською мовою: не тільки Люда

18:20

Макарони вийдуть набагато смачнішими: простий секрет ідеальної пастиВідео

18:14

Україна зробила ще один крок до ЄС: у Брюсселі оголосили історичне рішення

17:59

Росія атакувала Україну новим типом ракет: чи зможе ППО їх збити та в чому загроза

17:55

Серцевий напад: померла 35-річна зірка турецьких серіалів

Долар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – НовакДолар по 45: що буде далі з курсом, цінами на продукти і пальне – Новак
17:52

До 460 тисяч на місяць: Кабмін затвердив нові виплати для військових

17:33

Кондиціонер не потрібен: як безкоштовно охолодити квартиру в спеку

17:10

Львівський блогер жбурнув запальничку у підлітків: поліція розслідує інцидент

17:06

7 стильних речей замінять цілу шафу: капсульний гардероб на літо 2026Відео

Реклама
17:03

Полювання за артефактами: маловідомі факти про Індіана Джонса

17:00

Поїздки до РФ та адмінпротоколи за нетверезе водіння, - ЗМІ з’ясували нові деталі біографії заступника прокурора Полтавщини Романа Єрохіна

17:00

Потужний обстріл України: чи зустрінеться Путін із Зеленським і як відреагував КитайФото

16:54

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинках піратського корабля за 10 с

16:42

Китайський гороскоп на 15–21 червня: три знаки, яким посміхнеться удача

16:29

У РФ розбився бомбардувальник Ту-22М3 - з'явилися нові деталі авіакатастрофи

16:10

Долар раптово подорожчав, а євро рекордно підскочив - курс валют на 16 червня

16:07

Наречений Лесі Нікітюк несподівано заговорив про поповнення в родині — деталі

16:03

Таємниця "кисейной барышни": як назвати таку людину українською

16:02

Зеленський зробив нову пропозицію Путіну щодо переговорів: як відреагував КремльВідео

15:58

"Творча енергія та гострий гумор": померла зірка культового серіалу "Альф"

Реклама
15:25

Україну накриє нова хвиля потепління: синоптики назвали дату

15:21

Більше ніякого "совет да любовь": як красиво привітати молодят українськоюВідео

15:03

Чому не можна мити підлогу старою футболкою і рушником: народні прикмети

14:48

"Працюємо. Боремося": фіналіст шоу "Холостячка" мобілізувався до Сил оборони

14:28

Згоріла за кілька місяців: померла зірка російських серіалів, яка підтримувала війну

14:23

По рятувальниках били ракетами: у Харкові багато загиблихФото

14:20

Угорщина погрожує заблокувати вступ України до ЄС: яку умову висунули

13:51

Чому 16 червня не можна пекти хліб: яке церковне свято

13:43

Зеленський з Будановим обіцяють "відплату" за російський удар по ЛавріФото

13:25

"Не вірю, що я жива": відома ведуча пережила приліт у її дімВідео

13:05

Сім хатніх справ, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

13:02

"Путін назвав вперше": як війна з Україною знищила головний міф РФ, історик пояснивВідео

12:46

Флот України збільшився: ВМС отримали військовий корабель "Генічеськ"Фото

12:15

РФ звинуватила ЗСУ в атаці на Лавру в Києві: фото у Мережі допомогло брехні окупантівФотоВідео

12:14

Можлива нова хвиля ракетних ударів: монітори попередили про небезпеку

12:08

Китайський гороскоп на завтра, 16 червня: Собакам — проблеми, Бикам — гнучкість

11:50

Штукатурка на стінах відходить у минуле: з'явився новий дешевий фаворитВідео

11:35

"Підійшов до мене": Білик зробила заяву щодо повернення до Коляденка

11:32

Під ударом — об'єкти ракетної та радіолокаційної галузі: дрони атакували Підмосков'я та Тулу

11:30

Масована атака 15 червня відрізнялась від попередніх: Ігнат розкрив важливі деталі

Реклама
10:49

Гороскоп на завтра, 16 червня: Близнюкам - заздрість, Стрільцям - прибуток

10:31

Комарі зникнуть з подвір’я за лічені дні: допоможе один хитрий спосіб

10:25

"Немає ні слів, ні сліз": українські зірки горюють після ударів РФ по Лаврі та КиєвуВідео

10:23

Значні руйнування, багато загиблих та поранених: нові наслідки атаки на УкраїнуФото

10:12

У центрі Києва горить "Мистецький арсенал": пожежу поки що не вдається загаситиФото

09:42

Влучання було не одне: як виглядає Києво-Печерська лавра після атакиФото

09:30

Згоріла унікальна колекція костюмів: армія РФ атакувала кіностудію Довженка в КиєвіФото

09:20

Після нічної атаки РФ багато поїздів затримується на години - деталі

08:44

Будинок органної музики, коледж, амбулаторія в руїнах: РФ жорстко вдарила по Дніпру та областіФото

08:35

Летіли Циркони, Іскандери та крилаті ракети: подробиці масованої атаки на Україну

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти