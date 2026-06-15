Серцевий напад: померла 35-річна зірка турецьких серіалів

Едже Іртем померла вдень 15 червня; на той момент вона перебувала у себе вдома разом із матір'ю.

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Померла турецька акторка Едже Іртем / колаж: Главред, фото: instagram.com/irtemece

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Едже Іртем померла через день після святкування свого дня народження

Найяскравіша робота актриси — у серіалі "Журавлинний щербет"

Турецька актриса Едже Іртем, відома за роллю в серіалі "Кизиловий шербет", померла від серцевого нападу. Про це повідомив адвокат артистки виданню Birsenaltuntas.

Іртем пішла з життя вдень 15 червня, вона перебувала у себе вдома разом із матір'ю.

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"Висловлюю свої співчуття родині покійної та всім близьким їй людям", - написав представник актриси.

Особливу увагу шанувальників привернуло те, що Едже Іртем померла всього через день після святкування свого дня народження. Ця новина швидко поширилася в турецьких ЗМІ та соціальних мережах.

Крім ролі Ішил у "Кизиловому щербеті", артистка відома глядачам за серіалами "Сім'я", "Заборонений плід" і "Нова наречена".

Раніше Іртем, спілкуючись із турецькими ЗМІ, розповідала, що не відразу погодилася на роль у "Кизиловому щербеті", але їй сподобалося, коли надійшла пропозиція від продюсерів.

"Тому що це найпопулярніший серіал у Туреччині. І коли ми дивимося на рейтинги, ми всі можемо це дуже легко побачити. Звичайно, моя мама теж велика шанувальниця серіалу… Я б сказала, що це також мало величезний вплив. В акторському складі серіалу є багато імен, чия гра мені дуже подобається", — зізнавалася зірка перед прем'єрою сезону зі своєю участю.

Едже закінчила кафедру опери та вокалу музичного факультету Університету Яшар, після чого продовжила акторську освіту в Культурному центрі Садрі Алишюк у Стамбулі.

На екрані вона вперше з'явилася у 2014 році в серіалі "Втікачки-наречені".

За роки кар'єри актриса знялася в десятках проєктів: "Це життя – моє", "Справа честі", "Ящірка: Відродження", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хамід", "Містер Помилка", "В'язень", "Заборонений плід", "Сім'я". Особливо запам'яталися глядачам її ролі Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім'ї". Останньою роботою став образ Ішил у "Кизиловому щербеті" – серіалі, що б'є рекорди рейтингів.

Раніше повідомлялося, що актрису серіалу "Кизиловий шербет" Фейзу Дживелек затримали в рамках чергового антинаркотичного рейду. Разом з нею був затриманий турецький співак Мабель Матіз.

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