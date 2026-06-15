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У Німеччині побачили можливість завершення війни: названо терміни та умови

Олексій Тесля
15 червня 2026, 20:08
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Фрідріх Мерц підкреслив, що існує стриманий оптимізм щодо майбутніх міжнародних переговорів.
Мерц, Університет штату Вірджинія
Фрідріх Мерц оцінив ймовірність завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

Головне із заяв Мерца:

  • Є ознаки можливого відкриття простору для припинення війни
  • Вперше за довгий час може відкритися вікно для дипломатії

З'явилися перші ознаки можливого відкриття простору для дипломатичного припинення війни Росії проти України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Таку заяву він зробив напередодні саміту "Групи семи" (G7) у понеділок, 15 червня, у французькому Евіан-ле-Блен, передає The Guardian.

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За його словами, є стриманий оптимізм щодо майбутніх міжнародних переговорів на полях саміту.

"Вперше може відкритися вікно для дипломатії з метою припинення війни в Україні", — зазначив Мерц.

Він додав, що хоче більш детально обговорити ці дипломатичні перспективи з президентом США Дональдом Трампом, який також візьме участь у саміті G7 у місті Евіан-ле-Блен у Франції 15-17 червня.

В ОП назвали ймовірні терміни завершення війни

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже до осені може помітно знизитися інтенсивність бойових дій, якщо російським військам не вдасться досягти успіхів у рамках нинішнього наступу.

За його словами, російське керівництво розраховує на результати літньої військової кампанії, вважаючи, що в цей період вдасться розширити контрольовані території.

Раніше з'явився тривожний прогноз про завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, є цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних кроків для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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