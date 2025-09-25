Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

Коротко:
- ЗСУ збили ворожий бомбардувальник
- Су-34 тероризував жителів Запоріжжя
Сили оборони України збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, ворожий винищувач-бомбардувальник був збитий близько четвертої години ранку 25 вересня 2025 року.
"Су-34 здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжю, із застосуванням керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.
Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини
Російська окупаційна армія тероризує Запоріжжя практично щодня.
Як писав Главред, у ніч на 24 вересня російська окупаційна армія вдарила по Запорізькій області та обласному центру. Росіяни завдали по місту два удари, попередньо - ФАБами. Унаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено приватні будинки. Двоє людей загинули, ще п'ятнадцять - поранені.
У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по Запоріжжю. Потрапляння зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.
З вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.
У Запоріжжі побудують модульні укриття у дворах
Сьогодні під час повітряної тривоги не всі мешканці мають можливість оперативно спуститися в захищене приміщення. У багатьох будинках відсутні підвали, а ті, що є, часто перебувають у занедбаному стані та не відповідають вимогам безпеки.
У зв'язку з цим у Запоріжжі на подвір'ях багатоповерхових будинків буде збудовано спеціальні модульні укриття. Вони зможуть вміщати від 30 до 50 осіб одночасно, мешканці під час сигналу тривоги виходять із квартир просто на подвір'я, де розташоване безпечне місце для укриття.
