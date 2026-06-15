"Не вдається зачистити противника": генерал ЗСУ про загрозу для великого міста

Дані про проникнення росіян ґрунтуються на інформації розвідки, пояснив Олександр Бакулін.

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Розкрито подробиці боїв за Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

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У Костянтинівці може перебувати біля 120 російських окупантів

РФ застосовують тактику інфільтрації невеликими групами

За даними 19-го армійського корпусу з фронту, у Костянтинівці Донецької області може перебувати приблизно 123 російських окупантів.

"Ситуація в Костянтинівці не є критичною… Я не можу сказати, що напрямок складний, у нас все дуже просто. Проблем дійсно дуже багато. Противник непростий, націлений на виконання своїх завдань. Тому… важко, але боротьба триває", – підкреслив командир 19-го АК, бригадний генерал Олександр Бакулін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ці дані ґрунтуються на інформації розвідки бригад, а також корпусу.

"Те, що ми об'єктивно бачимо, підраховуємо завдяки багатьом каналам надходження інформації, ми вважаємо, що противника на сьогодні (ймовірно) 123 особи. На мою особисту думку, ці цифри плюс-мінус 20-30 осіб, тому що у нас можуть бути певні дублювання з розвідки. Можливо, звичайно, когось не врахували, когось не бачимо. Тому цифра 250, деякі кажуть до 300 осіб, на мою особисту думку, вона дещо перебільшена. Але сказати на 100 відсотків, що це не так, знову ж таки, це розвідувальна інформація, вона завжди подається зі словом "ймовірно", — пояснив український офіцер.

За інформацією Бакуліна, російські сили дійсно застосовують тактику інфільтрації невеликими групами, яку раніше вже використовували в Покровську.

При цьому він зазначив, що українські сили врахували частину помилок, допущених у Покровську, тому поточна ситуація у двох напрямках відрізняється. За його словами, противник продовжує спроби проникнення, однак зустрічає організований опір з боку Сил оборони.

/ Главред

Бакулін нагадав, що активність російських груп у Костянтинівці фіксувалася ще в листопаді минулого року. Тоді, за його словами, до міста змогли проникнути до 50 осіб, хоча окремі оцінки сягали 200. "У листопаді ми з цією ситуацією впоралися", — зазначив він.

За його словами, нинішня хвиля активності почалася близько півтора місяця тому. "Не вдається її повністю усунути, зачистити, щоб цей інформаційний вплив щодо присутності противника в Костянтинівці вщух. Але ми вживаємо відповідних заходів. Сказати, що противник щось контролює конкретно в Костянтинівці, на даний момент це передчасно і перебільшено", — підкреслив командир 19 АК.

У США повідомили про зміни на фронті: що бачить розвідка

Американські розвідувальні структури відзначають помітні зрушення в обстановці на лінії фронту, де українські сили продовжують поступово просуватися вперед.

Про це заявив член Комітету Палати представників США з розвідки Джим Хаймс. За його словами, на ряді ділянок російські підрозділи найближчим часом можуть перейти до оборонної тактики.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський говорив, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

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