Замах на Трампа: пілота вертольота президента США намагалися засліпити лазером

Підозрюваний знав, що спрямування лазерної указки в бік вертольота Трампа було небезпечним для всіх, хто перебував на борту.

Пілота вертольота президента США намагалися засліпити лазером / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Зловмисник зізнався, що направив лазер у бік вертольота

За такий злочин загрожує строк до п'яти років і штраф у розмірі $250 тис.

У Вашингтоні заарештували 33-річного Джейкоба Семюела Вінклера, підозрюваного в атаці за допомогою лазерної указки на вертоліт президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Увечері 20 вересня офіцер Секретної служби помітив чоловіка, що йшов поруч із Білим домом. Він був без сорочки і "голосно розмовляв сам із собою". Через недостатнє освітлення на вулиці офіцер направив у бік підозрюваного ліхтарик для "подальшого спостереження", той у відповідь почав світити лазером.

"Червоний лазерний промінь влучив службовцю в очі та на короткий час дезорієнтував його", - йдеться в матеріалах справах.

Однак йому вдалося затримати чоловіка, він також відібрав у нього указку і надягнув кайданки. Слідчі виявили в обвинуваченого ніж.

Після затримання Вінклер став на коліна і сказав: "Я маю вибачитися перед Дональдом Трампом", "Я приношу вибачення Дональду Трампу", передає NBC News.

Офіцер стверджує, що підозрюваний знав, що спрямування лазерної указки в бік вертольота Трампа було небезпечним для всіх, хто перебував на борту. У матеріалах справи уточнюється, що дії Вінклера створили ризик "раптової сліпоти і дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на малій висоті поблизу інших вертольотів (поліції парку США, Корпусу морської піхоти США) і Вашингтонського аеропорту".

Під час допиту Вінклер зізнався, що направив лазер у бік вертольота. При цьому він заявив, що не знав про заборону на такі дії. За словами підозрюваного, він спрямовує лазер "на все, що завгодно, наприклад, на знаки зупинки".

NBC News нагадує, що наведення лазерної указки на літак - федеральний кримінальний злочин, за який може загрожувати тюремне ув'язнення строком до п'яти років і штраф у розмірі $250 тис.

Замах на Дональда Трампа

14 липня 2024 року під час мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров.

Згодом стало відомо, що нападником виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

На інцидент одразу відреагувала й Україна. Президент Володимир Зеленський, коментуючи замах на колишнього президента США Дональда Трампа, наголосив, що такому насильству немає виправдань.

15 вересня 2024 року у Флориді поблизу поля для гольфу, де Дональд Трамп грав у гольф, сталася стрілянина. Політик був у безпеці.

