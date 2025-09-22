Рус
"Я сумував за тобою": Трамп вперше після конфлікту "засвітився" разом з Маском

Руслана Заклінська
22 вересня 2025, 10:21
Експерт з читання по губах розшифрував розмову між президентом США і мільярдером.
'Я сумував за тобою': Трамп вперше після конфлікту 'засвітився' разом з Маском
Трамп та Маск зустрілися після тривалої ворожнечі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • На поминальній службі за Чарлі Кірком президент США зустрівся з Ілоном Маском
  • Після сварки у травні Маск і Трамп вперше коротко поспілкувалися
  • Експерт із читання по губах розшифрував розмову

У неділю, 21 вересня, на стадіоні "Стейт Фарм" в Аризоні відбулася поминальна служба за консервативним активістом Чарлі Кірком. Подія зібрала десятки тисяч учасників, серед яких опинилися й дві знакові постаті американської політики та бізнесу - Ілон Маск і президент США Дональд Трамп. Про це пише Business Insider.

За даними видання Маск і Трамп коротко обмінялися словами і потисли один одному руки, після чого Маск пересів на інше місце. Востаннє їх разом бачили 30 травня під час пресконференції в Овальному кабінеті, присвяченої відставці Маска з посади в DOGE. Тоді між ними відбувалася публічна суперечка.

Церемонія включала виступи кількох членів адміністрації Трампа, зокрема Джей Ді Венса, а також інших відомих консервативних лідерів. Стадіон, розрахований на 60 тисяч місць, був повністю заповнений, а ще більше людей спостерігали за подією ззовні через великий екран.

За інформацією Daily Mail, експерт із читання по губах зміг розшифрувати коротку розмову між Трампом і Маском. Президент США звернувся до бізнесмена такими словами: "Як справи? Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися... Давай спробуємо знайти спосіб налагодити ситуацію".

Маск кивнув у відповідь. Наостанок Трамп потиснув йому руку і додав: "Я сумував за тобою".

Маск пропонував створити свою партію

Мільярдер Ілон Маск нещодавно заговорив про можливість створення третьої політичної партії у США, яка могла б конкурувати як з республіканцями, так і з демократами. Реалістичність цього кроку в інтерв’ю Главреду оцінив дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Це, на мою думку, може бути дуже чутливим ударом по Трампу і, в принципі, по Республіканській партії. Тому що це партія, яка буде, так би мовити, пастися на тому ж самому полі, на якому пасеться Республіканська партія", - зазначив дипломат.

Огризко підкреслив, що у разі реалізації цієї ідеї основні втрати понесе Республіканська партія, а масштаби цих втрат наразі важко передбачити.

Вбивство Чарлі Кірка та замах на Трампа - що відомо

Нагадаємо, 10 вересня відомий консервативний активіст та соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк зазнав смертельного поранення в шию під час заходу в Університеті Юта-Веллі. Після інциденту поліція виявила гвинтівку, якою, ймовірно, скористався стрілець.

Згодом підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка затримали. Президент США Дональд Трамп повідомив, що ідентифікувати стрільця було складно, проте його видав батько. За даними NYP, ймовірним вбивцею є 22-річний Тайлер Робінсон із Юти.

Як повідомляв Главред, 14 липня 2024 року в Пенсильванії під час мітингу Дональда Трампа пролунали постріли. Трамп упав, після чого охоронці швидко підбігли та вивели його зі сцени. На правому вусі політика була помітна кров.

Про джерело: Business Insider?

Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

