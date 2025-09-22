В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

Про що йдеться у матеріалі:
- В Білому домі назвали дату зустрічі Зеленського і Трампа
- Розкрито, про що буде говорити Трамп
У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також з лідерами ще десяти держав. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.
Вона зазначила, що Трамп завтра, 23 серпня, виголосить промову, у якій розповість про відновлення сили США на світовій арені та свої ключові досягнення лише за вісім місяців роботи, зокрема завершення семи міжнародних воєн і конфліктів.
Крім того, Трамп планує провести двосторонні переговори з генеральним секретарем ООН, а також із лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу. За даними Білого дому, серед запланованих на завтра зустрічей також переговори з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, ОАЕ, Індонезії, Йорданії та Пакистану.
"Завтра Трамп візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як "глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок", та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.
Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цього тижня відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. У своєму вечірньому зверненні він наголосив, що найближчі дні будуть насичені дипломатичною роботою.
Під час попередніх переговорів 18 серпня 2025 року з європейськими лідерами та Зеленським, Дональд Трамп заявив, що готує тристоронню зустріч із президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.
За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України. Він повідомив, що зателефонував Путіну відразу після перемовин із Зеленським у Білому домі.
Інші новини:
- Вже зовсім скоро вдарять перші заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодання
- Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня
- Чому Володимир Зеленський відмовився від синього костюма - несподівана відповідь
Про персону: Керолайн Левітт
Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред