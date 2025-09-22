В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

Президент США Дональд Трамп 23 вересня проведе зустріч із Володимиром Зеленським та низкою світових лідерів у рамках 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

В Білому домі назвали дату нової зустрічі Зеленського і Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

В Білому домі назвали дату зустрічі Зеленського і Трампа

Розкрито, про що буде говорити Трамп

У вівторок, 23 вересня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також з лідерами ще десяти держав. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

Вона зазначила, що Трамп завтра, 23 серпня, виголосить промову, у якій розповість про відновлення сили США на світовій арені та свої ключові досягнення лише за вісім місяців роботи, зокрема завершення семи міжнародних воєн і конфліктів.

Крім того, Трамп планує провести двосторонні переговори з генеральним секретарем ООН, а також із лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу. За даними Білого дому, серед запланованих на завтра зустрічей також переговори з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, ОАЕ, Індонезії, Йорданії та Пакистану.

"Завтра Трамп візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де, зокрема, виступить з промовою про те, як "глобалістські інституції значно погіршили світовий порядок", та викладе своє чітке і конструктивне бачення світу", - повідомила Левітт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цього тижня відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. У своєму вечірньому зверненні він наголосив, що найближчі дні будуть насичені дипломатичною роботою.

Під час попередніх переговорів 18 серпня 2025 року з європейськими лідерами та Зеленським, Дональд Трамп заявив, що готує тристоронню зустріч із президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін погодився прийняти гарантії безпеки для України. Він повідомив, що зателефонував Путіну відразу після перемовин із Зеленським у Білому домі.

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

