Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Не менше 33 років стажу: за яких умов українці можуть вийти на пенсію в 60 років

Віталій Кірсанов
23 грудня 2025, 14:39оновлено 23 грудня, 15:15
87
З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.
За яких умов українці можуть вийти на пенсію в 60 років
За яких умов українці можуть вийти на пенсію в 60 років / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Більшість 60-річних мають трудовий стаж не менше 33-35 років
  • Людина може докупити пенсійний стаж

Люди, які не "напрацювали" потрібну кількість років для пенсії, ризикують не отримати її з 60 років. За правилами пенсійної реформи, для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати мінімум 33 роки трудового стажу. Якщо не вистачає років для виходу на пенсію, її призначать у 63 роки або 65 років залежно від наявного стажу.

Деталі пенсійної реформи пояснив в ефірі телемарафону перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

відео дня

Він підтвердив, що з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

"Якщо людина не має цього стажу (33 роки), їй треба буде чекати до 63 років, і в такому випадку потрібно вже 23 роки стажу, не менше. Якщо в людини і цього немає, то доведеться чекати до 65-річного віку і тоді стаж потрібен не менше 15 років, що є майже у всіх людей, які працювали офіційно", - пояснив народний депутат.

Якщо навіть такого стажу немає, то тоді є соціальна допомога, яку надає вже не Пенсійний фонд України, а держава.

За словами Цимбалюка, все ж таки більшість 60-річних мають трудовий стаж щонайменше 33-35 років за умови, що працювали офіційно. Він зазначив, що цей пункт пенсійної реформи - виклик для тих людей, які працювали неофіційно, отримували зарплату в конвертах і сплачували єдиний соціальний внесок, а також сигнал для молодих людей.

"Одне з головних завдань реформи - стимулювати найманого працівника вимагати від роботодавця офіційного оформлення, щоб піклуватися про своє майбутнє", - заявив він.

На запитання ведучої, чи передбачає держава якийсь перехідний період для тих, кому не вистачає стажу, гість ефіру відповів:

"Передбачає. Ми ці норми удосконалення пенсійного забезпечення вже врахували. Людина може або докупити пенсійний стаж, або через центр зайнятості знайти роботу за фахом і продовжити працювати, щоб напрацювати необхідний стаж".

Якщо в людини не вистачає грошей, їй можуть допомогти родичі з-за кордону, які там працюють, і докупити їй необхідний стаж, на купівлю якого в неї бракує або немає грошей, додав Цимбалюк.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Нарахування пенсії: важливий момент

Під час розрахунку пенсії до стажу зараховуються не всі роки навчання - вирішальним фактором є період, у який проходило навчання. У Пенсійному фонді уточнюють, що порядок обліку стажу в Україні визначається різними нормами закону, і вони застосовуються залежно від конкретних дат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії Пенсійний фонд виплати пенсії Пенсійний фонд України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атака РФ була раптовою: військовий повідомив про важкі бої в прикордонні

Атака РФ була раптовою: військовий повідомив про важкі бої в прикордонні

14:13Фронт
Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

13:54Синоптик
Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

12:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

Останні новини

15:56

"Була гонитва за кар’єрою": Педан зізнався, чому більше не працює на Різдво

15:45

Королівський салат на новорічний стіл - ідеальне поєднання всіх інгредієнтівВідео

15:43

У житті трьох знаків зодіаку закінчується "чорна смуга": проблеми позаду

15:37

Не потрібно "ухаживать" за дівчиною - український варіант російського словаВідео

15:29

Залишати брудний посуд на ніч категорично не можна: чим загрожує така звичка

Коли чекати завершення війни в Україні: важливий прогноз на 2026 рікКоли чекати завершення війни в Україні: важливий прогноз на 2026 рік
15:18

Кирило Буданов є політиком нового типу, – Forbes

15:14

Україна може піти на територіальні поступки: у Німеччині назвали умову

15:12

Активісти Stop Odrex повідомили про блокування роботи сайту після скарг клініки

15:09

Зрадниця Повалій приватно виступила для Путіна - як це було

Реклама
15:04

У справі проти ексголови ДСА задіяли агента НАБУ з громадянством росії, який сидів за шахрайство, – Сальніков

14:47

Повернення Танців з зірками та особливий ефір ТСН: що покаже 1+1 Україна у різдвяно-новорічний період

14:39

Не менше 33 років стажу: за яких умов українці можуть вийти на пенсію в 60 років

14:38

Запаси починають зменшуватись: в Україні скоро подорожчає низка продуктів

14:13

Атака РФ була раптовою: військовий повідомив про важкі бої в прикордонні

14:01

Викидати точно не потрібно: як із користю використати хвою від ялинки

13:54

Заряд святкового настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 1)

13:54

Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

13:43

"Нормально": Готочкіна розповіла, чи важко їй приховувати роман із Цимбалюком

13:25

Як зберегти свіжість новорічної ялинки надовго: поради експерта

13:24

Настя Каменських покинула США і зважилася на зміни зовнішності - деталіВідео

Реклама
13:09

"Очікується зростання": експерт попередив про зміну курсу однієї з валют у січні

13:08

Гороскоп Таро на сьогодні 24 грудня: Рибам - відкривається шлях, Терезам - відповіді

13:01

Нові соцстандарти-2026: кому підвищать зарплати у 2,5 раза в новому році

12:41

Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

12:34

"Вперше зізнаюся": Lida Lee підтвердила роман із Даніелем СалемомВідео

12:32

"Кинджали", "Іскандери" та дрони: РФ випустила по Україні понад 600 повітряних цілей

12:13

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

12:12

"Проміняв футбол на жінку": коханий Квіткової потрапив у гучний скандал

12:00

ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня

11:51

"Вертоліт розірвало на шматки": у Черкаській області розбився Мі-24, загинув Герой України

11:47

Як вивести старі плями на кухонних рушниках: прості та робочі методи

11:45

Що має найжахливіший запах у світі: вчені назвали несподіваних претендентівВідео

11:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 грудня (оновлюється)

11:24

Яке 24 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

11:10

"Тур по лікарях": Астаф'єва зробила заяву на тлі чуток про важкий діагноз

10:59

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня: Коням - образи, Свиням - занепокоєння

10:50

РФ завдала масованого удару по енергетиці: майже вся Рівненщина без світла, ситуація складна

10:38

"Цинічний удар напередодні Різдва": Свириденко розповіла про наслідки атаки РФ

10:36

Краще обійти: чому не можна переступати через людину

10:29

"Є втрати": Зеленський повідомив про трагічні наслідки нічної атаки РосіїФото

Реклама
10:24

"Це про політику": Пугачова голосно висловилася новою піснеюВідео

10:13

Під час "прямої лінії" з Путіним на російському ТБ показали двійника - ЦПД

10:09

Що потрібно зробити з монетою на Різдво: мольфар поділився дієвим ритуаломВідео

10:07

Зірки, які померли у 2025 році: з ким прощалися українці

09:57

Катерина Риженкова досьє

09:46

Астрологи назвали речі, які не слід зберігати в гаманці

09:35

Відома акторка поставила на місце Ксенію Мішину - деталі

09:31

Відключення світла в Україні - графіки на 23 грудня (оновлюється)

09:20

Путін веде Росію до фінансового краху і дефолту - The Washington Post

09:19

Пошук шляхів завершення війни зайшов у глухий кутПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти