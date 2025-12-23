Не менше 33 років стажу: за яких умов українці можуть вийти на пенсію в 60 років

З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

За яких умов українці можуть вийти на пенсію в 60 років / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Більшість 60-річних мають трудовий стаж не менше 33-35 років

Людина може докупити пенсійний стаж

Люди, які не "напрацювали" потрібну кількість років для пенсії, ризикують не отримати її з 60 років. За правилами пенсійної реформи, для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати мінімум 33 роки трудового стажу. Якщо не вистачає років для виходу на пенсію, її призначать у 63 роки або 65 років залежно від наявного стажу.

Деталі пенсійної реформи пояснив в ефірі телемарафону перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Він підтвердив, що з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

"Якщо людина не має цього стажу (33 роки), їй треба буде чекати до 63 років, і в такому випадку потрібно вже 23 роки стажу, не менше. Якщо в людини і цього немає, то доведеться чекати до 65-річного віку і тоді стаж потрібен не менше 15 років, що є майже у всіх людей, які працювали офіційно", - пояснив народний депутат.

Якщо навіть такого стажу немає, то тоді є соціальна допомога, яку надає вже не Пенсійний фонд України, а держава.

За словами Цимбалюка, все ж таки більшість 60-річних мають трудовий стаж щонайменше 33-35 років за умови, що працювали офіційно. Він зазначив, що цей пункт пенсійної реформи - виклик для тих людей, які працювали неофіційно, отримували зарплату в конвертах і сплачували єдиний соціальний внесок, а також сигнал для молодих людей.

"Одне з головних завдань реформи - стимулювати найманого працівника вимагати від роботодавця офіційного оформлення, щоб піклуватися про своє майбутнє", - заявив він.

На запитання ведучої, чи передбачає держава якийсь перехідний період для тих, кому не вистачає стажу, гість ефіру відповів:

"Передбачає. Ми ці норми удосконалення пенсійного забезпечення вже врахували. Людина може або докупити пенсійний стаж, або через центр зайнятості знайти роботу за фахом і продовжити працювати, щоб напрацювати необхідний стаж".

Якщо в людини не вистачає грошей, їй можуть допомогти родичі з-за кордону, які там працюють, і докупити їй необхідний стаж, на купівлю якого в неї бракує або немає грошей, додав Цимбалюк.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Нарахування пенсії: важливий момент

Під час розрахунку пенсії до стажу зараховуються не всі роки навчання - вирішальним фактором є період, у який проходило навчання. У Пенсійному фонді уточнюють, що порядок обліку стажу в Україні визначається різними нормами закону, і вони застосовуються залежно від конкретних дат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

