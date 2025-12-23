Україна може піти на територіальні поступки: у Німеччині назвали умову

Україна може піти на поступки, якщо вони супроводжуватимуться надійними гарантіями безпеки від США і Європи.

Україна може піти на територіальні поступки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 24 ОМБр імені короля Данила

Що сказав Йоганн Вадефуль:

Для України важливі гарантії безпеки насамперед від США

РФ демонструє готовність до переговорів

Україна може погодитися на поступки в рамках мирної угоди тільки в тому разі, якщо матиме надійні гарантії безпеки від західних союзників. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Німецька хвиля.

Він наголосив на важливості надійних гарантій безпеки для України, насамперед від США.

"Це означає зобов'язання і справжню готовність з боку тих, хто дає обіцянки, підтримати Україну, якщо вона знову буде атакована Росією", - сказав він.

На думку німецького міністра, Україна може піти на поступки, зокрема територіальні, тільки якщо вони супроводжуватимуться надійними безпековими гарантіями від США та Європи.

Що це будуть за гарантії, Вадефуль зауважив, що це питання обговорюватиметься детальніше, коли буде припинення вогню в Україні та коли стане помітно, що РФ справді готова серйозно думати про мир.

Він зазначив, що хоча РФ демонструє готовність до переговорів, але це не те саме, що справжня готовність до миру.

"Ми цього досі не бачили", - заявив він.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка військового

Заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник Максим Жорін вважає, що єдиною гарантією безпеки могла б стати присутність військових НАТО або Сполучених Штатів на лінії розмежування. Однак західний світ поки що не показує свою готовність до такого кроку.

"У всіх інших випадках ця історія буде виключно на бажанні росіян - стріляти чи не стріляти, наступати чи не наступати, робити провокації чи не робити. Ми будемо реєструвати, передавати. ООН знову сліпа буде ходити, як у кімнаті без світла, шукати докази. Весь цей цирк буде знову відбуватися", - сказав Жорін.

