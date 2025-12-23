Рус
РФ завдала масованого удару по енергетиці: майже вся Рівненщина без світла, ситуація складна

Анна Ярославська
23 грудня 2025, 10:50
Через російські атаки атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
Артем Некрасов, енергетика
Артем Некрасов розповів про ситуацію в енергетиці після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вночі та вранці РФ здійснила дев'яту з початку року масовану атаку на енергетичну інфраструктуру
  • Майже повністю знеструмлена Рівненська область
  • Відключення електроенергії зафіксовано ще в семи областях

Після масованого ракетно-дронового ракетного удару РФ ситуація в енергетичній системі України станом на ранок 23 грудня залишається складною.

Як розповів на брифінгу в. о. міністра енергетики України Артем Некрасов, уночі та вранці армія РФ здійснила дев'яту з початку року масовану атаку на енергетичну систему України.

У результаті станом на ранок вівторка майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській області.

Також є відключення електрики у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківських областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після того, як це дозволить безпекова ситуація.

В Одеській області триває ліквідація наслідків кількох массироанных ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Значна кількість споживачів залишається знеструмленою.

Некрасов додав, що внаслідок масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру, атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації.

"Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені мережі. Це грубе порушення міжнародних вимог з ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб і видачу потужностей атомних електростанцій. І воно не повинно залишатися поза увагою світової спільноти. Російську політику енергетичного терору слід зупинити", - наголосив в.о. міністра.

Він додав, що на всій території України застосовано графіки аварійних відключень - їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

РФ завдала масованого удару по енергетиці: майже вся Рівненщина без світла, ситуація складна
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники і випустив низку ударних дронів.

Детальніше про ракетно-дроновий удар читайте в матеріалі: Україну атакують дрони і ракети, "червона" майже вся країна: де загроза "прильотів".

Уранці у вівторок місцева влада повідомила про наслідки атаки на Київ та інші регіони. Є "прильоти", жертви та постраждалі.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що окупанти застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.

Які регіони найбільш чутливі до відключень: думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI" та експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив в інтерв'ю Главреду, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", - пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними.

"Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 і 2024 роках", - додав Гончар.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

