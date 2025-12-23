Як зберегти свіжість новорічної ялинки надовго: поради експерта

Якщо ви хочете, щоб ваша різдвяна ялинка прослужила масимально довго, то вибір якісної ялинки має бути пріоритетом.

Якщо плануєте купити справжню ялинку на Різдво, то Главред підготував кілька порад від експертів, які допоможуть вам зберегти свіжість і приємний запах хвої надовго. Про це повідомляє Forestry England (Управління лісового господарства Англії).

Наступні п'ять порад щодо догляду за різдвяною ялинкою допоможуть зберегти її в хорошому стані.

1. Купіть високоякісну ялинку

Якщо ви хочете, щоб ваша різдвяна ялинка прослужила масимально довго, то вибір якісної ялинки має бути пріоритетом.

Обов'язково перевірте, наскільки гнучкі ялинкові голки. Жорсткі голки, які ламаються при згинанні, - ознака напівмертвої ялинки, яка не витримає випробування часом.

Під час перевірки якості різдвяної ялинки, можна постукати зрізаним кінцем по землі. Невелика кількість голок, що обсипаються, - це нормально, але якщо їх обсипається багато, то час шукати іншу ялинку!

2. Підріжте стовбур

Принісши ялинку додому, відпиляйте трохи від стовбура. Таким чином ви видалите затверділу смолу, а дерево отримає достатню кількість води, щоб залишатися свіжим і зеленим протягом усього святкового сезону.

3. Регулярно поливайте ялинку

Вода - запорука здоров'я вашої ялинки протягом усього різдвяного і новорічного періоду. Ваша різдвяна ялинка має постійно перебувати у воді, тому важливо знайти ялинкову підставку з хорошим резервуаром для води. Тримайте стовбур зануреним у воду для свіжості голок.

4 Уникайте дивних лайфхаків

Можливо, вам хтось казав, що опущений стовбур ялинки в кока-колу або кукурудзяний сироп допоможе зберегти дерево живим. Не ведіться на це! Вашій ялинці просто потрібен постійний приплив свіжої води!

5. Не надто спекотно, не надто холодно

Природне середовище проживання ялинки - холодне повітря. Зведіть до мінімуму стрес від пересадки і забезпечте дереву комфортні умови, розмістивши його на достатній відстані від радіатора та інших джерел тепла.

Постійна спека або коливання температури можуть дуже швидко висушити вашу ялинку. Якщо ви хочете, щоб дерево залишалося свіжим якомога довше, вкрай важливо тримати його подалі від прямих джерел тепла.

Що таке Forestry England (Управління лісового господарства Англії) Управління лісового господарства Англії (Forestry England) - це підрозділ Лісової комісії, що відповідає за управління та розвиток лісів, які перебувають у державній власності в Англії. Штаб-квартира Forestry England розташована в Брістолі. Forestry England управляє 1500 лісовими масивами загальною площею близько 250 000 гектарів, що робить його найбільшим управителем земельними ресурсами в Англії.

