Настя Каменських покинула США і зважилася на зміни зовнішності - деталі

Христина Трохимчук
23 грудня 2025, 13:24
86
Співачка проводить час у Латинській Америці.
Настя Каменських
Настя Каменських виїхала зі США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Куди поїхала Настя Каменських
  • Як вона зараз виглядає

Співачка Настя Каменських, яка виїхала з України в США і тепер веде соцмережі іспанською мовою, вирішила покинути Сполучені Штати і змінити імідж. В Instagram артистка показала зміни в зовнішності.

Каменських поділилася з підписниками, що на деякий час змінила США на Мексику. Співачка захопливо провела час у Латинській Америці та показала барвисті кадри свого відпочинку. Відволіктися від турбот Настя зважилася напередодні Різдва.

відео дня
Настя Каменських змінила зачіску
Настя Каменських змінила зачіску / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Один солодкий тиждень перед Різдвом", - підписала карусель артистка.

На відпочинку Настя вирішила експериментувати зі своєю зовнішністю. Співачка показала кадри, як у Мексиці місцевий майстер зробив їй цікаву зачіску - дві тугі коси. З цим плетінням Каменських провела всю відпустку.

Настя Каменських волосся
Як зараз виглядає Настя Каменських / фото: instagram.com, Настя Каменських

Не обійшлося і без конфузів - на одному з відео артистка показала, що позбулася нігтя на нозі, ймовірно, через постійні навантаження на нігтьову пластину.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

Раніше Главред повідомляв про смерть радянського і російського актора театру і кіно, поета-пісняра Миколи Денисова, родом з Києва. Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про жорстоку війну РФ проти України і був близьким другом автора, висловився про цю важку втрату.

Також співачка Даша Астаф'єва тривалий час оповита чутками про стан її здоров'я. На співачці помітили перуку і відсутність брів, що роздуло розмови про те, що вона хворіє на рак. Астаф'єва різко висловилася про людей, які робили такі припущення.

Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Настя Каменських новини шоу бізнесу
Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

