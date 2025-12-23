Настя Каменських покинула США і зважилася на зміни зовнішності - деталі

Співачка проводить час у Латинській Америці.

Настя Каменських виїхала зі США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

Куди поїхала Настя Каменських

Як вона зараз виглядає

Співачка Настя Каменських, яка виїхала з України в США і тепер веде соцмережі іспанською мовою, вирішила покинути Сполучені Штати і змінити імідж. В Instagram артистка показала зміни в зовнішності.

Каменських поділилася з підписниками, що на деякий час змінила США на Мексику. Співачка захопливо провела час у Латинській Америці та показала барвисті кадри свого відпочинку. Відволіктися від турбот Настя зважилася напередодні Різдва.

Настя Каменських змінила зачіску / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Один солодкий тиждень перед Різдвом", - підписала карусель артистка.

На відпочинку Настя вирішила експериментувати зі своєю зовнішністю. Співачка показала кадри, як у Мексиці місцевий майстер зробив їй цікаву зачіску - дві тугі коси. З цим плетінням Каменських провела всю відпустку.

Як зараз виглядає Настя Каменських / фото: instagram.com, Настя Каменських

Не обійшлося і без конфузів - на одному з відео артистка показала, що позбулася нігтя на нозі, ймовірно, через постійні навантаження на нігтьову пластину.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

