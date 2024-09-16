Біля Трампа сталася стрілянина: підозрюваний в інциденті заявляв про ненависть до РФ

З'явилися перші дані про затриманого за стрілянину неподалік від кандидата-республіканця у президенти США, він висловлював підтримку Україні.

https://glavred.net/world/bilya-trampa-stalasya-strilyanina-pidozryuvaniy-v-incidenti-zayavlyav-pro-nenavist-do-rf-10597310.html Посилання скопійоване

Американські правоохоронці займаються справою, яку кваліфікують, як замах на Трампа / Колаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Ryan Routh

15 вересня у Флориді поблизу поля для гольфу, де кандидат у президенти США Дональд Трамп грав у гольф, сталася стрілянина. У штабі політика одразу повідомили про цей інцидент та заявили, що сам Трамп перебуває у безпеці.

Згодом, як пише CNN, стало відомо, що влада США підозрює у нападі на кандидата у президенти Раяна Уеслі Раута. Що цікаво - він рішуче підтримував Україну та вислювлював ненависть до країни-агресора Росії з 2022 року.

Наприклад, у соцмережі X він заявляв, що "треба спалити Кремль дотла", а також висловлював готовність відправитись на війну в Україну у якості добровольця, та навіть загинути задля перемоги.

відео дня

"Я готовий полетіти до Кракова та поїхати до кордону України, щоб бути добровольцем, воювати і померти...Чи можу я бути прикладом, ми повинні перемогти", - йдеться в іншому його дописі.

З жовтня 2023 року він навіть намагався залучити 3 тисячі афганських призовників, представляючись, як "позаштатний зв'язковий для українського уряду".

"Воїни Афганістану - Україна певною мірою зацікавлена ​​в 3000 солдатів, тому мені потрібно, щоб кожен солдат, який має паспорт, надіслав мені копію свого паспорта для відправки до України", - наводить цитату з допису видання.

Вранці 16 вересня сам Трамп у Facebook подякував усім за підтримку та оперативну роботу американських служб, які "зберегли його життя", як 45-президента США та кандидата на майбутніх виборах.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Замах на Дональда Трампа

Нагадаємо, що інцидент 15 вересня не перший, коли на Дональда Трампа намагалися здійснити замах. 14 липня 2024 року стало відомо, що під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик впав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі було помітно кров.

Згодом стало відомо, що нападником виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

На інцидент одразу відреагувала і Україна. Президент Володимир Зеленський коментуючи замах на колишнього президента США Дональда Трампа наголосив, що такому насильству немає виправдань.

Читайте інші новини про Трампа:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред