"Є втрати": Зеленський повідомив про трагічні наслідки нічної атаки Росії

Анна Косик
23 грудня 2025, 10:29оновлено 23 грудня, 11:07
Загалом під російським ударом опинилося щонайменше 13 областей.
Последствия ночной атаки
Зеленський прокоментував нічну атаку росіян / Колаж: Главред, фото: ДСНС Чернігівщини, ДСНС Одещини

Що повідомив Зеленський:

  • Росія атакувала більшість українських областей
  • Внаслідок атаки відомо про жертв, серед яких дитина
  • Енергетики та ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків ударів

Країна-агресорка Росія з ночі масовано атакує Україну. Головні цілі противника - енергетика, цивільна інфраструктура та вся інфраструктура життя. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, ворог застосував вже більше 650 дронів, значна частина з яких це "Шахеди". Крім цього Росія вдарила по Україні понад 30 ракетами.

'Є втрати': Зеленський повідомив про трагічні наслідки нічної атаки Росії
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що відомо про втрати внаслідок атаки

Станом на 10:15 режим повітряних тривог зберігається на більшій частині територій України, тож загроза ударів повністю не минула. При цьому вже залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару.

"На жаль, є втрати. На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок. Мої співчуття рідним та близьким", - зауважив Зеленський.

Загалом ворог наніс удари по 13 областях України. Значну частину дронів і ракет вдалося збити, але були і влучання. Ремонтні бригади та енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей.

  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Києва
  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Одещини
  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Одещини
  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Одещини
  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Київщини
  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Київщини
  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Київщини
  • Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня
    Ліквідація наслідків атаки РФ 23 грудня фото: ДСНС Чернігівщини

Про що сигналізує удар РФ

Російський удар у ніч на 23 грудня, за словами президента,надзвичайно ясно сигналізує про пріоритети РФ. Ворог спеціально масовано атакував Україну перед Різдвом, в сам розпал переговорів, які ведуться для завершення війни.

"Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні. Треба бути відданими захисту життя, щоб нарешті досягти миру", - додав глава держави.

Що найбільше постраждало внаслідок атаки

Главред писав, що за даними прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, найбільше під час атаки постраждали енергетичні об'єкти в західних областях України. Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень.

Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання.

Атака на Україну 23 грудня - що відомо

У ніч і вранці 23 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Пізніше окупанти запустили і крилаті ракети.

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру вночі та вранці 23 грудня в деяких регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Згодом стало відомо, що від ворожих ударів по території Житомирської області цієї ночі загинула дитина 2021 року народження. Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли.

10:50Україна
10:38Україна
