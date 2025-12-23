Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Вертоліт розірвало на шматки": у Черкаській області розбився Мі-24, загинув Герой України

Анна Ярославська
23 грудня 2025, 11:51
248
Саме Олександр Шемет у квітні 2022 року здійснив останній успішний авіапрорив на заблокований завод "Азовсталь" у Маріуполі.
Олександр Шемет, свічка
Олександр Шемет загинув під час виконання бойового завдання / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Суспільне

Коротко:

  • Під час бойового завдання загинув Герой України Олександр Шемет
  • Він був командиром екіпажу гелікоптера Мі-24
  • Вертоліт вилетів на перехоплення російських "шахедів"
  • Катастрофа сталася на території Черкаської області

17 грудня під час виконання бойового завдання загинув уродженець Чернігівської області, Герой України Олександр Шемет. Він був командиром екіпажу гелікоптера Мі-24, який вилетів на перехоплення російських ударних безпілотників типу Shahed.

Трагедія сталася на території Черкаської області.

відео дня

"Увечері 17 грудня надійшов наказ вилетіти на перехоплення "Шахедів". Борт піднявся, тримав зв'язок із пунктом управління. Згодом на пункті управління вертоліт на радарі не фіксувався. Це свідчить про те, що він уже впав. Підтвердження загибелі є. На місці падіння знайдено чотири трупи", - розповів Суспільному брат загиблого Юрій Шемет.

Про загибель екіпажу повідомила пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка 18 грудня.

Офіційного висновку про загибель військових поки що немає.

Попереднє розслідування встановило, що вертоліт зіткнувся з "шахедом".

"Тут ще такі обставини, що цей "шахед" не було видно на пункті управління. Мабуть, він летів дуже низько. Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили. Вертоліт так сильно пошкоджений, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли", - розповів Юрій Шемет.

Наразі триває ідентифікація тіл загиблих. Триває розслідування, розшифровка чорної скриньки.

"Як мені повідомив племінник, несправність вертольота або якась помилка пілота - причиною цих подій бути не може. На самописці чітко показано, що всі параметри працювали нормально", - додав Юрій.

Олександр Шемет
Олександр Шемет / Фото: Суспільне

Олександр Шемет - що про нього відомо

Олександр Шемет - уродженець Корюківки. Більшу частину життя він проживав у Львівській області. У Корюківці Чернігівської області живуть його рідні.

З 2015 брав участь в антитерористичній операції на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Київ. Має відзнаки "Козацький хрест" I і II ступенів, був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня.

Звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" Олександр Шемет отримав після останнього авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі.

Бойове завдання виконував 5 квітня 2022 року.

"Він виконав політ в окупований Маріуполь, доставляв туди боєприпаси, медикаменти, а назад забирав поранених. Коли вони летіли назад, то потрапили під сильний обстріл, але він зумів зберегти машину, екіпаж і успішно повернутися назад", - розповів брат загиблого.

13 грудня Олександру виповнилося 55 років. Тоді брати спілкувалися востаннє.

Крім брата, в Олександра Шемета залишилася мати, дружина, а також дочка і син, який також став військовим, пішовши стопами батька.

У Александа залишилася дружина і діти
В Олександа залишилася дружина і діти / Фото: Суспільне

Як писав Главред, у червні загинув український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко. Прощання з ним відбулося 19 червня.

У ніч на 29 червня під час масованої повітряної атаки Росії загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед загибеллю пілот знищив сім цілей.

18 липня загинув легендарний український авіатор, бойовий льотчик і полковник Костянтин Оборін, відомий під позивним "Камікадзе". Він загинув під час виконання бойового завдання. Оборін був командиром ескадрильї, яка захищала небо над Одеською областю, збивала ворожі безпілотники та "шахеди". Також полеглий захисник очолював Спілку ветеранів Афганістану.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

12:41Україна
"Кинджали", "Іскандери" та дрони: РФ випустила по Україні понад 600 повітряних цілей

"Кинджали", "Іскандери" та дрони: РФ випустила по Україні понад 600 повітряних цілей

12:32Україна
ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня

ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня

12:00Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

Останні новини

12:41

Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

12:34

"Вперше зізнаюся": Lida Lee підтвердила роман із Даніелем СалемомВідео

12:32

"Кинджали", "Іскандери" та дрони: РФ випустила по Україні понад 600 повітряних цілей

12:13

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

12:12

"Проміняв футбол на жінку": коханий Квіткової потрапив у гучний скандал

Коли чекати завершення війни в Україні: важливий прогноз на 2026 рікКоли чекати завершення війни в Україні: важливий прогноз на 2026 рік
12:00

ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня

11:51

"Вертоліт розірвало на шматки": у Черкаській області розбився Мі-24, загинув Герой України

11:47

Як вивести старі плями на кухонних рушниках: прості та робочі методи

11:45

Що має найжахливіший запах у світі: вчені назвали несподіваних претендентівВідео

Реклама
11:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 грудня (оновлюється)

11:24

Яке 24 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

11:10

"Тур по лікарях": Астаф'єва зробила заяву на тлі чуток про важкий діагноз

10:59

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня: Коням - образи, Свиням - занепокоєння

10:50

РФ завдала масованого удару по енергетиці: майже вся Рівненщина без світла, ситуація складна

10:38

"Цинічний удар напередодні Різдва": Свириденко розповіла про наслідки атаки РФ

10:36

Краще обійти: чому не можна переступати через людину

10:29

"Є втрати": Зеленський повідомив про трагічні наслідки нічної атаки РосіїФото

10:24

"Це про політику": Пугачова голосно висловилася новою піснеюВідео

10:13

Під час "прямої лінії" з Путіним на російському ТБ показали двійника - ЦПД

10:09

Що потрібно зробити з монетою на Різдво: мольфар поділився дієвим ритуаломВідео

Реклама
10:07

Зірки, які померли у 2025 році: з ким прощалися українці

09:57

Катерина Риженкова досьє

09:46

Астрологи назвали речі, які не слід зберігати в гаманці

09:35

Відома акторка поставила на місце Ксенію Мішину - деталі

09:31

Відключення світла в Україні - графіки на 23 грудня (оновлюється)

09:20

Путін веде Росію до фінансового краху і дефолту - The Washington Post

09:19

Пошук шляхів завершення війни зайшов у глухий кутПогляд

09:18

РФ атакувала Київ та інші області України, є жертви та поранені: усі наслідкиФото

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Доповіді генералів переконують Путіна, що він скоро виграє війну - FT

07:55

Іглесіас і Курнікова стали батьками вчетверте і показали фото

07:50

РФ б'є по енергетиці, в Україні запроваджено екстрені відключення світла: деталі

07:34

Дрони атакували Будьонівськ у РФ: на заводі "Ставролен" - потужна пожежаВідео

06:33

Україну атакують дрони і ракети, "червона" майже вся країна: де загроза "прильотів"

06:10

Як Росія затягує переговори, а Трампу нічим відповідатиПогляд

06:00

Більше, ніж просто десерт: справжній шедевр на новорічний стілВідео

05:55

"Поставив перед фактом": Федінчик розкрив переломний момент стосунків із Денисенком

05:14

Як зрозуміти, що собака втомився від гостей: сигнали, які не можна ігнорувати

04:24

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: перевірений метод

04:00

Чи можна пробурити Землю наскрізь: учені вразили несподіваною відповіддю

Реклама
03:36

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

03:05

Салат-сенсація з трьох інгредієнтів: на Новий рік зникне зі столу за хвилину

02:49

РФ підняла "ТУшки" та вивела носії "Калібрів" у море: коли очікувати пукс ракет

02:10

Навіщо потрібно насипати соду на матрац: хитрий трюк від господинь

02:09

Не лише логістика: чому Кремль насправді так рветься захопити Куп’янськ

01:30

Горе в родині Джорджа Клуні: актор прокоментував жахливу втрату

01:12

Зміни в мобілізації: МОУ готує оновлення медичних вимог, що відомо

22 грудня, понеділок
23:44

Як виростити "доларове дерево" з листка: домашній метод, який працюєВідео

23:28

Американці воювали проти РФ: на фронті загинули двоє добровольців зі США

22:27

"Я випала": KOLA вперше розповіла про свого партнера на "Танцях з зірками"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти