"Вертоліт розірвало на шматки": у Черкаській області розбився Мі-24, загинув Герой України

Саме Олександр Шемет у квітні 2022 року здійснив останній успішний авіапрорив на заблокований завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Олександр Шемет загинув під час виконання бойового завдання / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Суспільне

Коротко:

Під час бойового завдання загинув Герой України Олександр Шемет

Він був командиром екіпажу гелікоптера Мі-24

Вертоліт вилетів на перехоплення російських "шахедів"

Катастрофа сталася на території Черкаської області

17 грудня під час виконання бойового завдання загинув уродженець Чернігівської області, Герой України Олександр Шемет. Він був командиром екіпажу гелікоптера Мі-24, який вилетів на перехоплення російських ударних безпілотників типу Shahed.

Трагедія сталася на території Черкаської області.

"Увечері 17 грудня надійшов наказ вилетіти на перехоплення "Шахедів". Борт піднявся, тримав зв'язок із пунктом управління. Згодом на пункті управління вертоліт на радарі не фіксувався. Це свідчить про те, що він уже впав. Підтвердження загибелі є. На місці падіння знайдено чотири трупи", - розповів Суспільному брат загиблого Юрій Шемет.

Про загибель екіпажу повідомила пресслужба 12-ї окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка 18 грудня.

Офіційного висновку про загибель військових поки що немає.

Попереднє розслідування встановило, що вертоліт зіткнувся з "шахедом".

"Тут ще такі обставини, що цей "шахед" не було видно на пункті управління. Мабуть, він летів дуже низько. Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили. Вертоліт так сильно пошкоджений, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли", - розповів Юрій Шемет.

Наразі триває ідентифікація тіл загиблих. Триває розслідування, розшифровка чорної скриньки.

"Як мені повідомив племінник, несправність вертольота або якась помилка пілота - причиною цих подій бути не може. На самописці чітко показано, що всі параметри працювали нормально", - додав Юрій.

Олександр Шемет / Фото: Суспільне

Олександр Шемет - що про нього відомо

Олександр Шемет - уродженець Корюківки. Більшу частину життя він проживав у Львівській області. У Корюківці Чернігівської області живуть його рідні.

З 2015 брав участь в антитерористичній операції на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Київ. Має відзнаки "Козацький хрест" I і II ступенів, був нагороджений орденами Данила Галицького та Богдана Хмельницького III ступеня.

Звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" Олександр Шемет отримав після останнього авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі.

Бойове завдання виконував 5 квітня 2022 року.

"Він виконав політ в окупований Маріуполь, доставляв туди боєприпаси, медикаменти, а назад забирав поранених. Коли вони летіли назад, то потрапили під сильний обстріл, але він зумів зберегти машину, екіпаж і успішно повернутися назад", - розповів брат загиблого.

13 грудня Олександру виповнилося 55 років. Тоді брати спілкувалися востаннє.

Крім брата, в Олександра Шемета залишилася мати, дружина, а також дочка і син, який також став військовим, пішовши стопами батька.

В Олександа залишилася дружина і діти / Фото: Суспільне

Як писав Главред, у червні загинув український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко. Прощання з ним відбулося 19 червня.

У ніч на 29 червня під час масованої повітряної атаки Росії загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Перед загибеллю пілот знищив сім цілей.

18 липня загинув легендарний український авіатор, бойовий льотчик і полковник Костянтин Оборін, відомий під позивним "Камікадзе". Він загинув під час виконання бойового завдання. Оборін був командиром ескадрильї, яка захищала небо над Одеською областю, збивала ворожі безпілотники та "шахеди". Також полеглий захисник очолював Спілку ветеранів Афганістану.

