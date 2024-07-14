Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії: деталі

Він упав на сцені після того, як почалася стрілянина. Куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо.

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На Дональда Трампа був скоєний замах/ колаж: Главред, фото: скрін з видео

Під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик впав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі було помітно кров. Коли Трампа вели зі сцени, він підняв кулак і кричав у відповідь натовпу. Потім його посадили в автомобіль та евакуювали з місця події.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що за непідтвердженою інформацією, на Дональда Трампа було скоєно замах. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо. Після події трансляцію мітингу припинили.

Трампа після цієї події одразу повезли дод лікарні для надання допомоги. За словами його представника Стівена Чунга, колишній американський президент "в порядку", повідомляє CNN. Чунг зазначив, що Трамп дякує правоохоронним органам і рятувальникам за їхні швидкі дії під час стрілянини.

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"З ним усе гаразд і він проходить обстеження в місцевому медичному закладі. Більш детальна інформація буде надана пізніше", – сказав Чунг.

Як повідомив окружний прокурор округу Батлер, одна людина загинула під час стрілянини на мітингу Трампа в Пенсильванії, ще двоє отримали тяжкі поранення. Стрілка було вбито.

Трамп прокоментував стрілянину на мітингу

Дональд Трамп уже прокоментував стрілянину у Пенсильванії. У публікації Truth Social він заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.

"Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчувши, як куля роздирає шкіру", – зазначив він.

Байден поговорив із Трампом після стрілянини

Також стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після стрілянини у Пенсильванії. Подробиці розмови поки що не розголошуються.

Сам Байден зазначив, що його одразу проінформували про стрілянину на мітингу його опонента на виборах й подякував оперативним службам за професійну реакцію.

"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу", – зазначив Байден у соціальній мережі Х.

Хто стріляв у Трампа

Пізніше з’явилася перша інформація про підозрюваного у замаху на Трампа. Стрілка ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Про це повідомляють The New-York Post та CNN.

Джерела The New-York Post повідомили, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.

Заяви Трампа про мирний план для України – що відомо

Раніше повідомлялося, що два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах. Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Також повідомлялося, що у Трампа уточнили план щодо завершення війни в Україні. У штабі кандидата в президенти США стверджують, що завершення війни Росії та України – пріоритет для Трампа.

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на скандальний "мирний план" Трампа. Територіальні поступки України агресору не вирішать ситуації, переконаний президент.

Раніше Главред розповідав, у чому суть мирного плану Трампа. Можливе президентство Трампа може принести Україні сюрпризи, він здатний піти на жорстку конфронтацію з Путіним і посилити військову допомогу Києву.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом і вислухати його мирний план. Зеленський зазначив, що якщо у Трампа є план, то він повинен про нього розповісти сьогодні. Україна повинна знати, якщо є ризики для її незалежності.

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