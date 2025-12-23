Атака РФ була раптовою: військовий повідомив про важкі бої в прикордонні

Окупанти просочилися в українське село і хотіли захопити його повністю.

Як змінилася ситуація на Сумщині / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Трегубов:

Росіяни раптово зайшли в Грабовське

Ворог здійснив спроби прориву до сусіднього населеного пункту

У селі тривають бої між окупантами і ЗСУ

Окупаційні війська країни-агресорки Росії зайшли на територію села Грабовське, що у Сумській області, та здійснили спробу просунутися в бік населеного пункту Рясне.

Про це в етері "Суспільне. Студія" повідомив начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, у Грабовське прорвалися близько сотні окупантів.

Як росіяни атакували село

Військовослужбовець наголосив, що атака окупаційних військ була раптовою і вони одразу намагалися захопити село з подальшим просуванням в сторону Рясного.

"Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої", - додав він.

Трегубов додав, що такі населені пункти, як Грабовське, які знаходяться безпосередньо на кордоні з РФ і з яких можна пішки дійти до країни-агресорки, можна убезпечити лише у разі створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб території ворога.

Що задумав ворог на Сумщині

Главред писав, що раніше Віктор Трегубов заспокоїв українців, що вивезення російськими військами цивільних мешканців із села Грабовське Сумської області не свідчить про підготовку повномасштабного наступу.

Такі дії противника радше мають ознаки локальної провокації, зокрема з можливим інформаційним ефектом. Він також додав, що поточна ситуація на цій ділянці кордону не виглядає як спроба розгорнути новий напрям наступу.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що кілька днів тому з'явилося повідомлення, що російські окупанти перейшли державний кордон з Україною на новому напрямку та змогли просунутись в напрямку населеного пункту Грабовське в Сумській області.

Згодом Зеленський повідомив, що у цьому населеному пункті російські війська захопили 52 цивільних, серед них діти, а також взяли в полон 13 військових Сил оборони.

Раніше заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич розповів, що у Грабовському мешкали люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України.

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

