"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

Христина Трохимчук
23 грудня 2025, 12:13
Валерій Леонтьєв втратив близьку людину.
Валерій Леонтьєв
Валерій Леонтьєв про смерть Миколи Денисова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Леонтьєв

Ви дізнаєтеся:

  • Валерій Леонтьєв втратив близького друга
  • Що він сказав з цього приводу

Нещодавно стало відомо про смерть радянського і російського актора театру і кіно, поета-пісняра Миколи Денисова, родом із Києва. Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про жорстоку війну РФ проти України і був близьким другом автора, висловився в росЗМІ про цю важку втрату.

Денисов став автором багатьох хітів Леонтьєва - "Шеррі", "Руда дівчинка", "Ягодка моя" та інших. Співак зізнався, що смерть близької людини приголомшила його.

Валерій Леонтьєв
Валерій Леонтьєв - пісні / фото: instagram.com, Валерій Леонтьєв

Після того, як поет пішов із життя, йому зателефонували одразу, посеред ночі. Артист не відразу повірив у те, що трапилося, сподіваючись, що це просто страшний сон.

"Я все дізнався тієї ж ночі з телефонного дзвінка. Я сподівався, що мені це наснилося. Але - ні", - журиться Валерій.

Микола Денисов
Микола Денисов / фото: Ольга Пономарьова

Микола Денисов помер - що відомо

Актор, поет і драматург Микола Денисов помер увечері 19 грудня у віці 80 років. Артист народився в Києві, але після нападу РФ на Україну ніяк не висловлювався щодо бомбардувань рідного міста. Він був відомий за ролями в російських серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Забійна сила", "Глухар", "Шукач", "Морозова-2" і низці інших проєктів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Даша Астаф'єва довгий час оповита чутками про стан її здоров'я. Артистка нещодавно відсвяткувала 40-річчя і зізналася, що в новому році хоче залишити позаду проблеми зі здоров'ям.

Також російська співачка Алла Пугачова випустила нову пісню "Давай просто жити". У пісні Примадонна висловила свої емоції з приводу еміграції та натякнула, що вже не чекає на повернення до РФ. Проте вона намагається шукати в житті радості та закликає "просто жити".

Про персону: Валерій Леонтьєв

Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

23:44

Як виростити "доларове дерево" з листка: домашній метод, який працюєВідео

23:28

Американці воювали проти РФ: на фронті загинули двоє добровольців зі США

22:27

"Я випала": KOLA вперше розповіла про свого партнера на "Танцях з зірками"

