"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

Валерій Леонтьєв втратив близьку людину.

Валерій Леонтьєв про смерть Миколи Денисова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Леонтьєв

Ви дізнаєтеся:

Валерій Леонтьєв втратив близького друга

Що він сказав з цього приводу

Нещодавно стало відомо про смерть радянського і російського актора театру і кіно, поета-пісняра Миколи Денисова, родом із Києва. Російський співак Валерій Леонтьєв, який мовчить про жорстоку війну РФ проти України і був близьким другом автора, висловився в росЗМІ про цю важку втрату.

Денисов став автором багатьох хітів Леонтьєва - "Шеррі", "Руда дівчинка", "Ягодка моя" та інших. Співак зізнався, що смерть близької людини приголомшила його.

Валерій Леонтьєв - пісні / фото: instagram.com, Валерій Леонтьєв

Після того, як поет пішов із життя, йому зателефонували одразу, посеред ночі. Артист не відразу повірив у те, що трапилося, сподіваючись, що це просто страшний сон.

"Я все дізнався тієї ж ночі з телефонного дзвінка. Я сподівався, що мені це наснилося. Але - ні", - журиться Валерій.

Микола Денисов / фото: Ольга Пономарьова

Микола Денисов помер - що відомо

Актор, поет і драматург Микола Денисов помер увечері 19 грудня у віці 80 років. Артист народився в Києві, але після нападу РФ на Україну ніяк не висловлювався щодо бомбардувань рідного міста. Він був відомий за ролями в російських серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів", "Забійна сила", "Глухар", "Шукач", "Морозова-2" і низці інших проєктів.

Про персону: Валерій Леонтьєв Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор; народний артист РФ. Багаторазовий володар музичних премій "Звукова доріжка", "Овація" і "Золотий грамофон". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, артист виїхав зі своєї терористичної батьківщини.

