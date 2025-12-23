Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

Кількість постраждалих у столиці з самого ранку зросла.

Мешканці Києва розповіли, як пережили атаку на столицю / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, скріншоти з відео

Головне:

Росія поцілила дроном у житловий будинок

Люди з жахом вибігали з будинку, коли у нього летів дрон

Внаслідок удару по столиці є постраждалі

У ніч на 23 грудня країна-агресорка Росія атакувала більшість областей України. Під ударом опинилася і столиця, де, за інформацією мера міста Віталія Кличка, постраждали пʼятеро людей.

Мешканці одного з районів столиці розповіли про те, як Росія атакувала житловий будинок. З двома очевидцями поспілкувалися журналісти "Украина Сейчас".

Що розповіли кияни про російську атаку

Киянка Надія розповіла, що під час атаки перебувала у громадському транспорті. Вона на власні очі бачила, як російський безпілотник летів у сторону її будинку, де в квартирі перебувала мама жінки.

"Летів він десь на рівні, можливо, 5 поверху, тому я розумію, що хлопці не могли фізично збивати, тому що тут все у житлових будинках. Летів (ворожий дрон - Главред) прямо над моєю головою. Ми вибігли всі з автобуса і по тому, як я бачила, що він летить до нашого будинку, я просто зірвалася на біг. Почала бігти і десь як я була скраю будинку, то він вибухнув. Він зачепився за дроти, об дерева і приземлився прямо на дах. Перша думка була - це те, що мама вдома і як вона там", - розповіла жінка.

За її словами, усі люди були налякані і кричали, вибігаючи з будинку. На щастя, мама Надії залишилася живою та неушкодженою. В їхній оселі вибило вікна і двері, але головне, за словами жінки, що немає жертв.

Пані Наталія також була в епіцентрі російського удару. За її словами, в момент удару вона перебувала у ванній, а її чоловік на кухні. На жаль, жінці довелося змивати скло з обличчя чоловіка, так як його посікло дрібними осколками.

Деталі атаки на Київ та область

Главред писав, що за даними мера столиці Віталія Кличка, внаслідок російської атаки у Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку. Четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару.

Водночас у ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки по Вишгородському та Обухівському районах загинула 1 людина, ще троє постраждали, серед них дитина.

Російська атака на Україну 23 грудня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними президента Володимира Зеленського, ворог застосував під час атаки вже більше 650 дронів, значна частина з яких це "Шахеди". Крім цього Росія вдарила по Україні понад 30 ракетами.

Напередодні також в. о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що після масованого ракетно-дронового ракетного удару РФ ситуація в енергетичній системі України станом на ранок 23 грудня залишається складною.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденк також прокоментувала російську атаку. За її словами, це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські сім'ї без світла, тепла і відчуття безпеки.

