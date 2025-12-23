"Вперше зізнаюся": Lida Lee підтвердила роман із Даніелем Салемом

Коротко:
- Lida Lee і Даніель Салем - пара
- Артистка підтвердила стосунки в пісні "Схожі"
Українська співачка Lida Lee довгий час заперечувала романтичні стосунки з українським шоуменом і військовим Даніелем Салемом, проте хімію між зірками замаскувати було вкрай складно. Почуття між Лідою та Даніелем чекали особливого моменту, щоб постати перед широкою публікою у всій красі.
Влітку Лі заявила, що шалено закохана, проте приховувала свого обранця. Тепер вона може сказати привселюдно: вона і Салем - пара. Зізнання співачка зробила з ніжністю і трепетом - у новому треку під назвою "Схожі".
"Ця прем’єра для мене — особлива. Я вперше говорю про свої стосунки мовою пісні. Вперше зізнаюся, що закохана. Вперше так відверто відкриваю свою душу", - ділиться Lida.
Кліпом до пісні послужили домашні кадри закоханих - вечори разом, затишні обійми, спільне приготування романтичних вечерь, довгоочікувані зустрічі та багато-багато взаємних почуттів.
"Саме зараз ми обоє відчули, що готові поділитися нашою історією. Такою, якою вона є насправді — простою, ніжною, справжньою. Без макіяжу, без сценарію. Ми щасливі разом і хочемо передати вам частинку цього тепла та світла", - розповідає співачка.
Дивіться по-особливому ніжний і дуже щирий кліп на пісню Lida Lee - Схожі:
Про персону: Lida Lee
Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.
