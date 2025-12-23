Рус
Повернення Танців з зірками та особливий ефір ТСН: що покаже 1+1 Україна у різдвяно-новорічний період

Анна Підгорна
23 грудня 2025, 14:47
Глядачів традиційно чекають святкові дні у компанії улюблених ведучих і відомих українських артистів.
1+1 Україна різдвяно-новорічна програма
1+1 Україна різдвяно-новорічна програма - що подивитися на 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Щороку найважливіші свята українці зустрічають у теплій та затишній атмосфері разом із телеканалом 1+1 Україна, і цей різдвяно-новорічний період не стане винятком. Цьогоріч канал підготував особливу програму: довгоочікуване повернення одного з найулюбленіших проєктів, концерти з виступами українських зірок та показ культового новорічного фільму.

Сніданок з 1+1 - 24 та 25 грудня о 6:30

Різдвяні ранки на телеканалі 1+1 Україна традиційно розпочнуться у теплій атмосфері разом зі Сніданком з 1+1 та улюбленою четвіркою ведучих. У святкових ефірах на глядачів чекатимуть щирі розмови, натхненні історії людей, які творять дива, та відчуття підтримки, що допомагає знаходити світло навіть у непрості часи. Доповнять різдвяний настрій особливі музичні сюрпризи.

Однією з таких історій стане подружжя Євгенії Молчанової та Анатолія Пилипенка — засновників ферми "Зелений Гай". Тут живе понад 600 врятованих тварин, працює реабілітація та анімалотерапія, а також уперше в Україні протезують свійських тварин.

"Музична платформа" - 24 грудня о 22:20

На 1+1 Україна покажуть концерт Музична платформа України. Топові українські виконавці зберуться на одній сцені, аби об'єднати українців та подарувати їм улюблені хіти. Серед виконавців: Ірина Білик, Максим Бородін, alyona alyona, Віталій Козловський, Mamarika, Павло Зібров, Alyona Omargalieva, Zlata Ognevich.

Музична платформа
Музична платформа / фото: Пресслужба

ТСН. Різдво - 24 грудня о 19:30

24 грудня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна вийде особливий різдвяний ефір ТСН. Ведучі Наталя Островська та Святослав Гринчук запрошують глядачів провести святковий вечір разом — у теплій атмосфері віри, надії та світла. Цей випуск ТСН присвячений людям, які творять їх власними вчинками. Це історії українців, чия сила духу, небайдужість і людяність змінюють життя інших і надихають всю країну. У різдвяний вечір говоримо про головне: про добро, підтримку й світло, яке завжди перемагає темряву. Бо коли ми віримо — диво стає ближчим.

Різдво. Ти не один - 24 грудня о 20:30

У Святвечір покажуть музичний фільм "Різдво. Ти не один" — світлу та зворушливу історію про віру в диво й здійснення мрій.

У центрі сюжету — маленька дівчинка, яка мріє знайти родину. Вона переконана, що їй бракує чогось важливого, аби її обрали батьки: можливо, краси, розуму чи дотепності. Фантастичні різдвяні духи обіцяють допомогти їй набути цих якостей. Та чи справді потрібно змінювати себе, щоб відчути любов і прийняття близьких?

Улюблені українські артисти у ролях різдвяних духів: MONATIK, DOROFEEVA, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, ROXOLANA, TAYANNA, ZLATA OGNEVICH, KAZKA, Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Катерина Осадча, Андрій Альохін, Віктор Андрієнко, Даша Квіткова, Ostrovskyi, KADNAY, OTOY, Максим Девізоров, Нікіта Добринін, Schmalgauzen та Наталі Солонік.

Танці з зірками - 28 грудня о 20:00

"Танці з зірками" повертаються на 1+1 Україна із новорічним благодійним випуском! Проєкт знову стартує вперше за 4 роки з новими сенсами, учасниками та великою благодійною метою - підтримує збір Superhumans Center на прицільну евакуацію. Це новітня система швидкого транспортування військових з тяжкими пораненнями без втрати часу. У спеціальному епізоді "Танців з зірками" на паркет вийдуть нові та неочікувані учасники - Василь Байдак, Неля Шовкопляс, Павло Текучев, KOLA, Наталка Денисенко, Григорій Решетнік та інші. У журі проєкту - Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK і Катерина Кухар. На шанувальників чекають яскраві музичні номери, що зроблять цей вечір справжнім святом натхнення, краси й сили духу. Імʼя переможця благодійного випуску оголосять в новорічну ніч, а одразу після цього в ефірі відбудеться повтор спеціального епізоду.

Танці з зірками
Танці з зірками / фото: Пресслужба

Як подивитись прем’єру спецвипуску "Танці з зірками. Рух до життя"

  • В Україні: 28 грудня о 20:00 на телеканалі 1+1 Україна (на всіх OTT платформах, по цифровому та аналоговому телебаченню).
  • З-за кордону: 28 грудня о 20:00 прямий ефір можна переглянути на телеканалі 1+1 Україна за допомогою платформи Київстар ТБ по всьому світу.
  • На Youtube: згодом.

Сніданок з 1+1 - 31 грудня о 6:30

Останній ранковий ефір 2025 року у Сніданку з 1+1 буде присвячений темі здійснення бажань, підсумкам року, що добігає кінця, та мріям на майбутнє. У центрі уваги - подяка прожитому року, важливим подіям і людям, а також очікування нового етапу і надія, з якою глядачі дивляться вперед. Це нагода підсумувати пережите та налаштуватися на наступний рік із світлими думками. Особливу атмосферу цього ранку створить традиційний "живий" музичний супровід від віртуоза Євгена Хмари, а також прозвучить виконання наживо Державного Гімну України.

"Сам Удома" - 31 грудня з 10:30

Традиційно 1+1 Україна покаже всі 4 частини культового фільму "Сам удома". Історія розповідає про пригоди Кевіна Маккаллістера — хлопчика, який випадково залишається вдома один, коли його родина вирушає на різдвяні канікули. Вже багато років цей фільм залишається одним з найулюбленіших різдвяних кінохітів.

Сам удома
Сам удома / фото: Пресслужба

Новорічний Вечірній Квартал - 31 грудня о 19:00

31 грудня о 19:00 на телеканалі 1+1 Україна традиційно вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу". Актори підготували особливу новорічну програму.

Окрім гумористичних номерів і пародій, на сцену новорічного "Вечірнього Кварталу" вийдуть зіркові гості. Святкову атмосферу створять виступи Олі Полякової, гуртів Антитіла та Вхід у змінному взутті (ВУЗВ), Анни Буткевич, Ірини Білик, а також МЮСЛІ та DREVO.

