Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Гривня "зміцнила" свої позиції відносно однієї з валют.

Курс валют на 23 грудня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Скільки коштуватиме долар 23 грудня

У скільки українцям обійдеться євро найближчим часом

Національний банк України оприлюднив на вівторок, 23 грудня, нові курси валют. Гривня зміцнює свої позиції відносно американської валюти. Про це йдеться на сайті регулятора.

НБУ на 23 грудня встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар. Це свідчить про те, що українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

У скільки українцям обійдеться євро

Щодо євро гривня, своєю чергою, дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,49 гривні за один євро. З попереднім показником гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,21/42,24 грн/дол., а євро - 49,58/49,60 грн/євро.

Курс злотого на 23 грудня

НБУ також оновив офіційний курс польського злотого. У вівторок, 23 грудня злотий коштуватиме 11,74 гривень.

Скільки коштуватиме долар до 28 грудня - прогноз банкіра

Напередодні новорічних свят валютний ринок України відчуває звичні сезонні коливання. Як пояснив Тарас Лєсовий з "Глобус Банку", підвищений попит на валюту зумовлений гривневими виплатами - бонусами та преміями.

За його прогнозом, з 22 по 28 грудня долар коливатиметься в межах 42,2-42,8 грн, євро - 48-49,75 грн. Тижневі відхилення очікуються на рівні 1–1,5% від початкового рівня.

Як писав Главред, на понеділок, 22 грудня, Національний банк України незначно знизив курс основних іноземних валют. Подешевшали долар США, євро та польський злотий.

Нагадаємо, на 19 грудня НБУ залишив без змін долар США. Євро незначно подешевшало і становило 49,59 грн.

Нещодавно доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозував, чи підніметься євро вище 50 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

