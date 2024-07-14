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Замах на Трампа: стало відомо ім'я того, хто стріляв в експрезидента США

Олексій Тесля
14 липня 2024, 08:58оновлено 14 липня, 10:22
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Мотиви нападника на Дональда Трампа незрозумілі, його застрелили снайпери Секретної служби.
Трамп, Крукс
У Дональда Трампа стріляв Томас Метью Крукс / Колаж: Главред, Фото: скріншот, Telegram

Стали відомі подробиці замаху на експрезидента США Дональда Трампа, внаслідок якого він дістав поранення.

Нападником виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс, пише New York Post із посиланням на джерела.

Повідомляється, що він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія, водночас наголошується, що поки його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

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Попередньо, Крукс вів стрілянину з даху промислової будівлі, розташованої приблизно за 120 м від сцени, де стояв Трамп.

При цьому також уточнюється, що на місці замаху на Трампа було знайдено гвинтівку AR, яка продається в американських збройових магазинах.

Розслідування замаху на Трампа

Розслідуванням зайнялася ФБР. Відомство повідомило, що попередніх відомостей про підготовку замаху не було, і поки що встановити особу стрілка не вдалося, але "близько до цього". ФБР пообіцяло назвати ім'я нападника після того, як на 100% переконається в цьому.

Зі свого боку поліція Пенсільванії оголосила, що поки не може з повною упевненістю кваліфікувати подію як напад одинака. "Наразі у нас немає підстав вважати, що існує будь-яка інша загроза", - уточнив підполковник Джордж Бівенс.

Деталі замаху на Трампа

Як повідомив прес-секретар Трампа Стівен Чунг, з експрезидентом усе гаразд, він пройшов обстеження в лікарні. Сам Трамп пізніше виступив із заявою і висловив співчуття родині вбитого і постраждалим.

Додамо, що серед поранених - племінник конгресмена-республіканця Ронні Джексона. Він розповів, що племінник отримав поранення в шию, але травма "несерйозна" і чоловік уже "почувається добре".

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Замах на Дональда Трампа

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсільванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Сам Трамп пізніше прокоментував стрілянину в Пенсільванії. У публікації Truth Social він заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.

"Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчувши, як куля роздирає шкіру", - зазначив він.

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