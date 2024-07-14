Замах на Трампа: стало відомо ім'я того, хто стріляв в експрезидента США

Мотиви нападника на Дональда Трампа незрозумілі, його застрелили снайпери Секретної служби.

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У Дональда Трампа стріляв Томас Метью Крукс / Колаж: Главред, Фото: скріншот, Telegram

Стали відомі подробиці замаху на експрезидента США Дональда Трампа, внаслідок якого він дістав поранення.

Нападником виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс, пише New York Post із посиланням на джерела.

Повідомляється, що він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія, водночас наголошується, що поки його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

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Попередньо, Крукс вів стрілянину з даху промислової будівлі, розташованої приблизно за 120 м від сцени, де стояв Трамп.

При цьому також уточнюється, що на місці замаху на Трампа було знайдено гвинтівку AR, яка продається в американських збройових магазинах.

Розслідування замаху на Трампа

Розслідуванням зайнялася ФБР. Відомство повідомило, що попередніх відомостей про підготовку замаху не було, і поки що встановити особу стрілка не вдалося, але "близько до цього". ФБР пообіцяло назвати ім'я нападника після того, як на 100% переконається в цьому.

Зі свого боку поліція Пенсільванії оголосила, що поки не може з повною упевненістю кваліфікувати подію як напад одинака. "Наразі у нас немає підстав вважати, що існує будь-яка інша загроза", - уточнив підполковник Джордж Бівенс.

Деталі замаху на Трампа

Як повідомив прес-секретар Трампа Стівен Чунг, з експрезидентом усе гаразд, він пройшов обстеження в лікарні. Сам Трамп пізніше виступив із заявою і висловив співчуття родині вбитого і постраждалим.

Додамо, що серед поранених - племінник конгресмена-республіканця Ронні Джексона. Він розповів, що племінник отримав поранення в шию, але травма "несерйозна" і чоловік уже "почувається добре".

Замах на Дональда Трампа

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсільванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Сам Трамп пізніше прокоментував стрілянину в Пенсільванії. У публікації Truth Social він заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.

"Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, почувши свист, постріли й одразу відчувши, як куля роздирає шкіру", - зазначив він.

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