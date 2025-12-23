Під час "прямої лінії" з Путіним на російському ТБ показали двійника - ЦПД

В прямому етері замість журналіста, який був на заході, представили його двійника.

Чий двійник засвітився в етері російського ТБ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили в ЦПД:

В Росії похизувалися прибуттям на "пряму лінію" Путіна іноземних журналістів

Одного з британських журналістів в прямому етері замінили двійником

19 грудня кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів "пряму лінію". На захід приїхало багато журналістів та кореспондентів, більшість з яких є пропагандистами.

Але навіть це не врятувало країну-агресорку Росію від казусу. В прямому етері російського телебачення засвітили двійника британського журналіста служби BBC. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як у Росії показали двійника журналіста

Представниця одного з російських медіа наголосила під час етеру, що на захід прийшло багато іноземних журналістів. Серед них і Стів Розенберг.

Що цікаво, британський журналіст і справді був присутній під час "прямої лінії" Путіна. Однак замість нього на телебаченні чомусь вирішили показати двійника.

Двійник Стіва Розенберга / фото: скріншот з відео

"Цей епізод - показовий приклад того, як російська пропаганда фабрикує "реальність" навіть у формально відкритих заходах, підміняючи факти зручними для кремля образами", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Стів Розенберг / фото: president.gov.by

Що відомо про двійників самого Путіна

Главред писав, що за інформацією The Sun, в результаті дослідження, проведеного в Японії штучним інтелектом, отримала підтвердження гіпотеза про те, що російський диктатор Володимир Путін використовує дублерів.

Аналіз, який провели на основі розпізнавання обличчя, порівнянні голосу і рухів тіла, показав, що існує кілька різних двійників російського президента. Зокрема, після одного з візитів Путіна в Китай Японські телевізійники з TBS розповіли про те, що, принаймні, двох двійників Путіна бачили на різних заходах.

Російські двійники - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що серед важливих осіб РФ наявність двійників підтверджена лише у кремлівського диктатора Путіна. Один із них міг проводити зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі.

Раніше, на прес-конференції у грудні 2023 року на прямому зв'язку з народом також був "бункерний варіант" диктатора, який у лютому 2022 року на Раді безпеки РФ оголошував про те, що він готовий розпочати війну.

Напередодні стало відомо, що достовірна інформація про використання технологій двійників для російського диктатора Володимира Путіна отримала підтвердження з багатьох джерел - не тільки в Україні.

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

