Яке 24 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

24 грудня завершується Різдвяний піст у 2025 році. Для тих, хто його дотримувався, цей день передбачає повну відмову від їжі.

https://glavred.net/holidays/kakoy-24-dekabrya-cerkovnyy-prazdnik-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-etot-den-10726457.html Посилання скопійоване

Яке 24 грудня свято / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 24 грудня

Прикмети 24 грудня

Що можна і не можна робити 24 грудня

У середу, 24 грудня, у православному календарі день пам'яті святої преподобномучениці Євгенії. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Свята Євгенія народилася в Римі в сім'ї знатного і багатого походження. Її батько - Філіп - був намісником (префектом) імператора в Єгипті і жив із сім'єю в Олександрії. Євгенія отримала прекрасну освіту, вирізнялася красою, розумом і добротою.

відео дня

З ранніх років Євгенія відкидала мирські пропозиції шлюбу, бо прагнула зберегти свою чистоту для Бога. Прочитавши послання апостола Павла, вона захопилася християнською вірою, але тримала це в таємниці від батьків.

Щоб повністю присвятити себе Христу, юна Євгенія у віці близько 16 років таємно покинула дім. Вона переодяглася в чоловічий одяг, узяла із собою двох вірних слуг - Прота і Якінфа, які також стали її духовними супутниками, - і вирушила в монастир для чоловіків.

У монастирі вона прийняла святе Хрещення (за деякими літописами від єпископа Еллі або Єлея/Геліна) і взяла ім'я Євгенія. Там Євгенія розвивала подвиг молитви, аскези і служіння ближнім, здобувши повагу братії.

Після хрещення і життя в монастирі Євгенія отримала дар духовного зцілення і дар проповіді. Вона допомагала хворим, слабким і нужденним. Євангелізаційна діяльність святої впливала на багатьох людей і вона навертала людей у віру Христову.

Одного разу вагітна жінка на ім'я Мелантія, яку зцілила Євгенія, почала пристрасно бажати "Євгена" (вона думала, що той чоловік-монах - саме чоловік). Коли Євгенія відкинула її з чистотою серця, Мелантія звинуватила святого у злочині, чого не могло бути.

Святу привели на суд до префекта - власного батька Філіпа. Щоб довести свою невинність, Євгенія розкрила свою жіночу стать і те, що вона його донька. Це призвело до навернення батька і всієї родини до християнської віри.

Після свого навернення Пилип прийняв християнство і став єпископом, але потрапив у нові гоніння на християн і загинув за віру. Саму ж святу Євгенію разом із Протом і Якінфом відправили до Риму, де під час подальших переслідувань вона мужньо відстоювала свою віру.

У підсумку свято пройшло через муки і випробування за Христа, але не залишило свою віру. За традицією церковних переказів вона завершила своє земне життя мученицькою смертю мечем під час одного з гонінь на християн приблизно в середині III століття.

Прикмети 24 грудня

Якщо 24 грудня йде сніг, буде щедрий урожай влітку.

Тиха погода без вітру - прикмета, що зима буде спокійною, без урагану.

Хмарне або похмуре небо - до вітряної і дощової весни.

Що не можна робити 24 грудня

24 грудня завершується Різдвяний піст у 2025 році. Для тих, хто його дотримувався, цей день передбачає повну відмову від їжі, дозволяється тільки вода. Святкову вечерю починають після появи першої різдвяної зірки на небі. За народними звичаями, за святковим столом не можна з'являтися в чорному одязі.

Що можна робити 24 грудня

Вечір напередодні Різдва традиційно збирає всю родину за святковим столом. Його накривають білою скатертиною, а в середині кладуть сіно - знак ясел, у яких народився Христос. На столі обов'язково присутні 12 пісних страв, серед яких кутя символізує господиню, а компот - господаря. Вважається, що кожну страву слід скуштувати, щоб наступного року не знати голоду. Особливим звичаєм є пригостити самотніх, розділяючи з ними святкову трапезу та теплоту свята.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред