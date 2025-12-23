Нові соцстандарти-2026: кому підвищать зарплати у 2,5 раза в новому році

Коротко:
- З нового року в Україні зміняться соціальні стандарти
- Мінімальна зарплата зросте на 8%
- Загальний прожитковий мінімум збільшиться до 3209 грн
З 1 січня 2026 року в Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Про це пише Главред із посиланням на державний бюджет на наступний рік.
Так, у 2026 році соціальні стандарти становитимуть:
- мінімальна зарплата - з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);
- загальний прожитковий мінімум із 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
- прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).
Підвищення зарплати педагогів - чого чекати
У державному бюджеті на 2026 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати для педагогів. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, заплановано підвищення у 2,5 раза.
У разі підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати до 8647 гривень, мінімальна зарплата педагогічних працівників становитиме 21 617 грн.
До слова, протягом усього 2026 року аналогічний рівень мінімальної заробітної плати (21617,50 грн) буде потрібен і для продовження бронювання працівників підприємств. Якщо ж заброньований отримуватиме "брутто" зарплати менше за цю суму, він може втратити бронь.
Як писав Главред, на 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій. Це щорічна процедура, яка проводиться для часткової компенсації зростання цін на товари і послуги. Перерахунок здійснюється автоматично - без додаткових звернень від пенсіонерів, на основі матеріалів їхніх пенсійних справ.
Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що 2026 року 56% роботодавців планують збільшення зарплат для працівників. Розмір підвищення становитиме в середньому 10-20%.
Також стало відомо, як зміниться курс валют перед святами.
