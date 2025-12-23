Нові соцстандарти-2026: кому підвищать зарплати у 2,5 раза в новому році

Стало відомо, скільки отримуватимуть українці з 1 січня.

Заробітна плата в Україні 2026 - скільки українці отримуватимуть після підвищення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

З нового року в Україні зміняться соціальні стандарти

Мінімальна зарплата зросте на 8%

Загальний прожитковий мінімум збільшиться до 3209 грн

З 1 січня 2026 року в Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Про це пише Главред із посиланням на державний бюджет на наступний рік.

Так, у 2026 році соціальні стандарти становитимуть:

мінімальна зарплата - з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);

загальний прожитковий мінімум із 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Підвищення зарплати педагогів - чого чекати

У державному бюджеті на 2026 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати для педагогів. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, заплановано підвищення у 2,5 раза.

У разі підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати до 8647 гривень, мінімальна зарплата педагогічних працівників становитиме 21 617 грн.

До слова, протягом усього 2026 року аналогічний рівень мінімальної заробітної плати (21617,50 грн) буде потрібен і для продовження бронювання працівників підприємств. Якщо ж заброньований отримуватиме "брутто" зарплати менше за цю суму, він може втратити бронь.

Як писав Главред, на 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій. Це щорічна процедура, яка проводиться для часткової компенсації зростання цін на товари і послуги. Перерахунок здійснюється автоматично - без додаткових звернень від пенсіонерів, на основі матеріалів їхніх пенсійних справ.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що 2026 року 56% роботодавців планують збільшення зарплат для працівників. Розмір підвищення становитиме в середньому 10-20%.

Також стало відомо, як зміниться курс валют перед святами.

