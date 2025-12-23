"Це про політику": Пугачова голосно висловилася новою піснею

Алла Пугачова випустила нову пісню.

https://glavred.net/starnews/eto-pro-politiku-pugacheva-gromko-vyskazalas-novoy-pesney-10726436.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова - нова пісня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Алла Пугачова випустила пісню "Давай просто жити"

Як відреагував Йосип Пригожин

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, випустила нову пісню "Давай просто жити", яка викликала неоднозначну реакцію у росіян. Активно з приводу треку обурився в коментарі пропагандистському росЗМІ продюсер Йосип Пригожин.

У пісні Примадонна висловила свої емоції з приводу еміграції та натякнула, що вже не очікує повернення в РФ. Проте вона намагається шукати в житті радості і закликає "просто жити".

відео дня

Алла Пугачова - Давай просто жити / фото: instagram.com, Алла Пугачова

"Знову падіння і злети, біль і успіх, і квиток в один кінець лише є у всіх. Долею летимо нерівно - то вниз, то вгору. Нікуди поспішати, нікуди поспішати - ой, давай просто жити", - заспівала Пугачова.

Росіян обурила така заява з вуст співачки, а дехто вгледів у ній політичний підтекст. Пригожин виступив у ЗМІ з емоційними висловлюваннями, висловивши думку, що Алла вважає себе кращою за своїх співвітчизників.

"Ця пісня в якомусь сенсі виклик. Зрозуміло, що всі ми смертні. Справа не в ній самій. А в тому, що шляхи можуть по-різному розходитися. Але те, що Алла Пугачова знову себе поставила вище за всіх, власне кажучи, вона так і робила весь час", - заявив Йосип.

Алла Пугачова - позиція / фото: instagram.com, Максим Галкін

Також він підкреслив, що пісня насправді про політику, а Пугачова чомусь не може дозволити собі говорити правду. Це демонструє, як російський шоу-бізнес досі не може змиритися з тим, що Примадонна вирішила чинити по совісті і підтримувати жертву агресії.

"Це не про пісню, не про музику... Це про політику. Я не вірю в чесність останнім часом. Я можу сказати, що я розчарований сильно", - поскаржився Пригожин.

Алла Пугачова "Давай просто жити" - дивитися відео:

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український актор-воїн Андрій Федінчик дав велике інтерв'ю, в якому пролив світло на свої стосунки з дружиною Наталкою Денисенко. У розмові з Аліною Доротюк він розповів про рішення, яке критично вплинуло на їхнє сімейне життя.

Також співак Олег Винник зробив скандальну заяву під час свого концерту. Він виголосив цілу промову, в якій закликав колишніх співгромадян знайти в собі сили й пробачити загарбників. Заяву Винника прокоментував і відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Вас може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред