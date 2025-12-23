Рус
У житті трьох знаків зодіаку закінчується "чорна смуга": проблеми позаду

Віталій Кірсанов
23 грудня 2025, 15:43
Для трьох знаків зодіаку 23 грудня стає відправною точкою більш стійкого і рівного емоційного стану.
У житті трьох знаків зодіаку закінчується "чорна смуга"
У житті трьох знаків зодіаку закінчується "чорна смуга" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Гороскоп для Дів
  • Гороскоп для Терезів
  • Гороскоп для Водоліїв

Після 23 грудня 2025 року для трьох знаків зодіаку настає відчутне емоційне полегшення. Зростаючий Місяць у Водолії запускає спокійне, але важливе розуміння: ви більше не перебуваєте в тій точці, де застрягли кілька тижнів тому. Про це пише Главред із посиланням на на Your Tango.

Ця місячна фаза допомагає відпустити звичні переживання, які втратили свою значимість. Змінюється мислення, реакції стають м'якшими й усвідомленішими, а внутрішнє напруження поступово сходить нанівець. Смуток, який нещодавно здавався фоном життя, починає розсіюватися.

Для цих знаків вівторок стає відправною точкою більш стійкого і рівного емоційного стану. Це особливо цінно наприкінці року, коли хочеться підбити підсумки з почуттям спокою та прийняття. І саме це зараз стає можливим - важкий період підходить до завершення.

Діва

Цей день приносить вам відчуття звільнення від постійного тиску. Ви інтуїтивно розумієте, що обраний раніше ритм виявився занадто напруженим і не відповідав вашим справжнім потребам. Під впливом Місяця у Водолії виникає бажання змінити підхід і спробувати щось більш природне для себе.

23 грудня ви ясно бачите, скільки сил було витрачено даремно. Замість самокритики приходить роздум про те, що дійсно робить вас щасливішими. Смуток втрачає свою актуальність і поступово відступає.

Ви повертаєтеся до внутрішньої рівноваги і починаєте вибудовувати емоційний простір з більшою турботою і м'якістю щодо себе.

Терези

Місяць у Водолії 23 грудня допомагає вам вийти із замкнутого емоційного кола, яке довго забирало енергію. Ви усвідомлюєте, що цей стан смутку тримався не сам по собі - ви багато в чому підтримували його звичними реакціями.

Щойно це стає зрозумілим, меланхолія втрачає силу. Ви розумієте, що занадто багато уваги приділяли тому, що не давало віддачі. Це усвідомлення помітно полегшує внутрішній стан.

Повертається відчуття свободи вибору і можливість дихати на повні груди. Для вас починається період емоційного оновлення, впевненості та відновлення особистих кордонів.

Водолій

Місяць, що зростає у вашому знаку, запускає глибокі внутрішні зміни. 23 грудня ви помічаєте речі, які раніше вислизали від уваги, і після цього розуміння повернення до колишнього стану вже не буде.

Ви усвідомлюєте, що застрягли в смутку не через обставини, а тому що не використали власної сили для виходу з цього стану. Нещодавні розчарування виявляються не фіналом, а поворотною точкою до кращого.

Цей день стає для вас емоційним перезавантаженням. Думки прояснюються, з'являється спокій і впевненість у напрямку, який обирає ваше життя. Тяжкість зникає, поступаючись місцем більш світлому і стійкому погляду на майбутнє.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

астролог астрологи астрологія астрологічний прогноз нумерологія нумеролог
