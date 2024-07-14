"Цьому немає виправдань": Зеленський зробив заяву після замаху на Трампа

Зеленський побажав Трампу швидкого одужання і висловив співчуття близьким учасника мітингу, який загинув наслідок стрілянини.

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Зеленський зробив заяву після замаху на Трампа/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Дональда Трампа і наголосив, що такому насильству немає виправдань. Про це Зеленський написав у соцмережі X.

"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", – зазначив глава Української держави.

Зеленський побажав Трампу швидкого одужання, а також висловив співчуття близьким учасника мітингу, який загинув наслідок стрілянини.

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"Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", – наголосив Зеленський.

Замах на Дональда Трампа – що відомо

Нагадаємо, Дональда Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії. Він упав на сцені після того, як почалася стрілянина. Куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо, експрезиденту США надали допомогу в медзакладі. Внаслідок стрілянини загинув один із учасників мітингу, ще двоє отримали важкі поранення.

Стрілець сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. Після стрілянини його було ліквідували. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.

Стало відомо ім'я того, хто стріляв в експрезидента США. Нападником виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс, пише New York Post із посиланням на джерела. Повідомляється, що він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія, водночас наголошується, що поки його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

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